Giochi dei nonni. Il passato rivive a Castelsecco

Dopo un maggio di appuntamenti, anche giugno si apre con tanti eventi targati Calcit. Si parte domani sabato 1 giungo dalle 15,30 alle 19,30 a Castelsecco, qui l’appuntamento è con la terza edizione dei Giochi dei Nonni, da un’idea di Giovanni Rupi, giochi d’altri tempi di gruppo e individuali eseguiti dal Cngei sezione scout di Arezzo seguiti alle 17 dalla merenda per tutti per un pomeriggio di ricordi, festa nel parco archeologico di Castelsecco. La terza edizione dei Giochi dei Nonni, vedrà il ritorno dei giochi dei bambini di una volta che saranno proposti ai bambini di oggi. Giochi individuali e a squadre, facili e divertenti: bigliardino, bollini, corsa con i sacchi, tiro alla fune, ruba bandiera, ruota della fortuna ed un paio di giochi etrusco-romani, rievocati grazie alla collaborazione del Museo Archeologico. Saranno regolati dai giovani scout di Cngei. Un modo piacevole per riunire più generazioni in un pomeriggio e in un luogo davvero particolari, il Parco Archeologico di Castelsecco. La merenda servirà a sostenere la solidarietà del Calcit. Premi ai partecipanti e premio “Botolo” ai primi tre classificati di ogni gioco. Non solo, il 9 giugno torna Poti a Piedi sempre in sostegno del Calcit, il cammino in difesa della montagna aretina una grande marcia per rilanciare l’Alpe di Poti nata dall’idea di Mauro Valenti. Obiettivo dell’evento, ideato dalla Fondazione Arezzowave Italia in collaborazione con il Calcit, far rivivere un luogo amato dagli aretini. Torna la camminata, adatta e aperta a tutti, anche agli amici a 4 zampe, a passo libero, al ritmo che più preferiamo, per tutte le età e con la tranquillità di godersi la natura circostante, oppure accompagnati da Guide Ambientali Escursionistiche. Accanto, anche la seconda edizione della Corsa agonistica con i podisti che scaleranno velocemente gli 8 km da Villa Severi a Poti. Tanti i premi per i primi classificati maschili e femminili di varie categorie con pacchi gara omaggio per tutti gli atleti iscritti e da quest’anno anche un premio per il record della corsa. Confermato il servizio navetta, che permetterà a tutti di tornare comodamente in autobus a Villa Severi. Partenza alle 9,30 di camminatori podisti. Presente la musica trascinante dei Recover Band.