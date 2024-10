Giochi da tavolo. Torna Valdungeon

"Notte di giochi con Valdungeon" torna questa sera a San Giovanni. L’evento ludico, organizzato a cadenza periodica, è in programma alle ore 21 alla Sala della Musica. Coinvolge i giovani e rientra nel progetto "Playducators" realizzato dall’associazione di promozione sociale Valdungeon insieme a Conkarma, in partnership con il Comune di San Giovanni e i Licei Giovanni da San Giovanni. Un progetto grazie al quale stato tracciato un percorso che mira a creare un forte legame tra il mondo giovanile e quello dei giochi da tavolo e di ruolo, promuovendo inclusione, socializzazione e apprendimento attraverso il gioco. Le iniziative sono realizzate grazie al bando "Siete Presente. Con i giovani per ripartire – 2024", promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana – Giovanisì. I docenti dei Licei Alessandro Bencivenni e Gianmario Marrelli e i formatori dell’associazione ConKarma Andrea Eterno e Alessia Spedicato Barboni, in questi mesi, hanno formato "educatori ludici" tra gli studenti nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, utilizzando un approccio ludico per favorire lo sviluppo di abilità cognitive e relazionali attraverso giochi da tavolo e di ruolo. "L’obiettivo è chiaro – ha detto l’assessore Alberto Marziali - trasformare il gioco in uno strumento educativo per rafforzare il senso di comunità, favorire l’inclusione e accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita. È bello pensare che i giovani possano diventare protagonisti attivi della società utilizzando il metodo del gioco". "Questa tipologia di gioco, in presenza, insegna ai ragazzi a rispettare le regole, a pensare velocemente, a vincere, ma anche a perdere – ha aggiunto la dirigente scolastica dei Licei Lucia Bacci - Non stando davanti ad uno schermo ma in momenti di socialità e condivisione.