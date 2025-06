Gioca 10 euro e vince un milione. Gran festa al bar della Dogana: caccia alla cinquantenne fortunata

di Claudio Roselli

Proviene da una ricevitoria di San Giustino umbro il 335esimo vincitore milionario della serie per ciò che riguarda il MillionDay, gioco a premi gestito da Igt Italia che è attivo dal febbraio del 2018 e che, azzeccando tutti i cinque numeri della combinazione vincente, permette al fortunato di turno di aggiudicarsi il premio di prima categoria pari a un milione di euro. Così è avvenuto venerdì scorso, 6 giugno, al bar tabaccheria "La Dogana" lungo la vecchia statale 3 bis: è il primo locale pubblico che si incontra in territorio umbro andando da in direzione di San Giustino e dal confine dista pochissime centinaia di metri. Nell’estrazione delle 13 (ve ne sono due al giorno, la seconda è alle 20.30), il giocatore ha azzeccato i numeri 6, 8, 16, 28 e 29; una cinquina che ha portato la sostanziosa cifra attraverso un sistema ridotto di nove numeri, pagato "appena" 10 euro – è il caso di dire così – visto quanto poi ha fruttato all’illustre sconosciuto. Anzi, alla sconosciuta: sembra infatti che gli indizi propendano verso una signora di mezza età che avrebbe ovviamente giocato la schedina nel corso della mattinata. Da qualche anno, a gestire l’attività di bar e ricevitoria è una giovane coppia cinese: lui si chiama Zhang Zhen Jie e la moglie – titolare proprio della tabaccheria nella quale è stato realizzato il colpo – Hu Xiao Yun, anche se da tutti è chiamata Sonia.

"E’ la prima sostanziosa vincita da quando ci siamo noi – ha detto sorridendo Sonia, mentre stava cullando il secondo figlio, nato appena qualche mese fa – e la donna che crediamo possa aver indovinato i cinque numeri non si è più fatta viva proprio da venerdì. Non sappiamo, eventualmente, né come si chiama, né da dove provenga". Il locale lavora peraltro molto si acquistano sigarette e "Gratta e Vinci" e si gioca anche al 10eLotto, per cui alta è la frequentazione di avventori, sia fissi che di passaggio. Alla Dogana risiedono molte persone originarie, che altre vi arrivano sia dalla città pierfrancescana che da San Giustino e che altre ancora vi si fermano per un caffè o per acquistare al volo un pacchetto di sigarette; vi sono poi anche i clienti fissi, che in più fasce della giornata è possibile incrociare. La notizia, riportata dall’agenzia Agimeg. "Ma il Lotto ci ha comunicato ufficialmente il tutto ed è vero", hanno sottolineato Sonia e Zhang.