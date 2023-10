Giannotti: "Storia lunga 18 anni"

AREZZO

"Arezzo sarà la capitale della sanità nei giorni del Forum Risk". Non sono parole ad effetto quelle di Vasco Giannotti, patron dell’evento che animerà Arezzo Fiere dal 21 al 24 novembre.

"Proprio nei giorni in cui sarà al centro del dibattito parlamentare la legge di bilancio - spiega Giannotti - ad Arezzo discuteremo delle nuove sfide della sanità pubblica. Avremo come ospiti il presidente della commissione senato e quello della camera, ma anche il ministro della salute Schillaci, i presidenti delle regioni come Giani, De Luca, Fontana e Rocca. Una serie di incontri dibattiti e soprattutto tavoli tecnici: in quattro giorni saranno ben 96 appuntamenti".

Partendo dal titolo di questa edizione qual è la sfida della sanità pubblica?

"Dopo l’emergenza Covid adesso è necessario rispondere a quelle che sono le esigenze dei cittadini nei loro percorsi di cura delle varie patologie. Quello che vorremmo ottenere sono maggiori fondi per la sanità: l’Italia vanta uno dei migliori sistemi sanitari al mondo, ma i finanziamenti pubblici non sono adeguati rispetto agli altri paesi europei. L’obiettivo è quello di rilanciare il sistema sanitario".

Si parlerà anche di riforme e telemedicina.

"Certamente - prosegue Giannotti - parleremo della medicina del territorio, delle case della salute e degli ospedali di comunità. Analizzeremo la telemedicina intesa come servizio per la presa in carico del paziente, dei servizi di monitoraggio e assistenza fino a casa della persona che presenta patologie, ma anche della medicina d’urgenza".

Tra i temi al centro del Forum risk ci sarà anche il futuro del San Donato?

"Torneremo a parlare dello sviluppo della sanità aretina con “Cantiere Salute“ per dare la parola anche ai professionisti dell’ospedale per analizzare e progettare il futuro, lo sviluppo tecnologico dell’ospedale San Donato. Il Forum Risk promuoverà anche quest’anno gli Stati generali della sanità aretina a cui prenderà parte il Comune di Arezzo, con un tavolo di lavoro in cui gli attori protagonisti saranno anche i volontari e quanti si occupano di cooperazione sociale".

M.M.