Già seicento iscritti per l’Intrepida. A una settimana dalla cicloturistica

Oltre 600 iscritti quando ancora manca una settimana esatta al via: la 12esima edizione della cicloturistica d’epoca "L’Intrepida" ha già fatto il botto in anticipo, nel senso che di qui a domenica prossima dovrebbe essere pressochè certo il raggiungimento di almeno quota 900, con obiettivo fattibile il migliaio. È questo il numero tanto gradito al Gruppo Sportivo Fratres Dynamis Bike, che dal 2012 a oggi è riuscito a conferire un prestigio tale all’evento di Anghiari da collocarlo praticamente alle spalle della manifestazione che è l’inarrivabile regina della specialità: "L’Eroica" di Gaiole in Chianti. Qui, invece, siamo sulle strade della Battaglia di Anghiari con i tre percorsi oramai collaudati e tutti rigorosamente corredati di segnaletica: il corto di 42 chilometri, il lungo di 85 e l’intrepido che tocca i 120. "Il bello de "L’Intrepida" è che oramai è entrata nel dna di Anghiari – ha detto Fabrizio Graziotti, ideatore e presidente del sodalizio organizzatore, alla presentazione dell’altro ieri nella Sala del Cassero – perché tutte le associazioni del paese, ma anche quelle dei luoghi che attraversiamo con bici e abbigliamento d’epoca, hanno sempre più voglia di collaborare. Prova ne sia che da anni gli appuntamenti legati a "L’Intrepida" abbracciano quattro giorni e il nostro sogno sarebbe quello di mettere in piedi un’intera settimana: ci stiamo provando, l’importante è compiere un passo per volta". Si comincerà giovedì 17 ottobre alle 9 con il coinvolgimento degli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo di Anghiari e Monterchi, che al teatro dei Ricomposti potranno ascoltare i due ospiti chiamati per l’occasione: Gioia Bartali, che racconterà le imprese sportive e umane del nonno Gino (uno fra i più grandi campioni) e Lorenzo Quartucci, il ciclista professionista che al momento la Valtiberina può vantare. Si proseguirà venerdì 18, sempre al teatro, con l’oramai tradizionale "Aspettando l’Intrepida", ovvero il salotto riservato ai campioni del passato: quest’anno è la volta di Michael Rogers, l’australiano tre volte campione del mondo a cronometro e di Morena Tartagni, prima medaglia italiana femminile ai mondiali; con loro, il noto scrittore e giornalista Beppe Conti della Rai. Sabato 19 a Palazzo Pretorio, la mostra di bici d’epoca e maglie dei campioni dalla collezione di Moreno Bianchini di Sansepolcro e domenica 20 la partenza alle 8.45 da piazza Baldaccio.