Ghinelli ‘chiama’ Bernini: "Che dice di Medioetruria?"

AREZZO "Creti o Rigutino? C’è un’intera città, un intero sistema economico che ruota intorno alla provincia di Arezzo, che dice si a Rigutino. Invece da parte di Confindustria non ricevo nessuno tipo di indicazione. Chiedo personalmente al presidente Bernini di esprimersi". Il sindaco Alessandro Ghinelli torna sulla localizzazione della stazione Medioetruria. A pochi giorni dal consiglio comunale e provinciale aperto, che ha formalmente impegnato sindaco e presidente Polcri per la realizzazione della stazione a Rigutino, quello che manca, secondo Ghinelli, è una presa di posizione forte da parte di Confindustria. "Non capisco la polemica del sindaco Ghinelli: Medioetruria è un’infrastruttura strategica ma nel frattempo ci sono altre priorità sui trasporti e viabilità che la politica non deve e non può lasciare indietro, come la Due Mari che si è fermata un’altra volta". Questa è sempre stata la posizione del direttore di Confindustria, Alessandro Tarquini. Inoltre dopo il consiglio congiunto "E’ emerso che lo studio di fattibilità presentato da Rfi al Tavolo Tecnico interministeriale è risultato errato.Confindustria aveva evidenziato l’opportunità che l’individuazione del luogo ove allocare la stazione fosse il frutto di uno studio tecnico- scientifico non dettato da ragioni politiche" aveva scritto Tarquini. "Il progetto Medioetruria non vede al momento risorse stanziate perciò dovranno continuare a essere garantite alla Stazione di Arezzo le attuali fermate alta velocità e incrementate di una coppia di treni nelle fascia centrale". Giordana Giordini, la presidente degli orafi di Confindustria, intervistata dal nostro giornale, aveva parlato addirittura degli estremi per uno scalo aereo nella nostra provincia: "I dati presentati a Vicenza dicono che esportiamo il 47% della gioielleria italiana: non riesco a capire come, con questi numeri, non ci sia spazio per pensare alla realizzazione di un aeroporto. Sarebbe il coronamento di un sogno di tutte le nostre aziende orafe ma nessuno ne parla". "Mi scantonano, parlano d’altro. Parlano della Due Mari, parlano dell’aeroporto, tutto bene, ma io in questo momento devo portare a Roma il messaggio che un’intera collettività, nessuno escluso, è d’accordo su Rigutino e quindi chiedo direttamente al presidente Bernini, se è d’accordo su Rigutino sì o no?" incalza Ghinelli. Gaia Papi