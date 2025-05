Ghali lancia la notte di Cortona. Il cantante invita tutti al suo debutto

"A distanza di alcuni mesi dai palasport, sono felice di tornare al live. E di farlo con il Summer Tour, partendo da Cortona, per la mia prima volta lì. Sarà in un certo senso un doppio debutto, una doppia emozione. Ogni città, ogni palco ha qualcosa di suo; di data in data cambia l’energia, cambia l’atmosfera, ogni volta succede qualcosa di nuovo e mi piace così". È un Ghali carico di energia a rilanciare il suo appuntamento estivo che prenderà il via, sabato 31 maggio, proprio dalla città etrusca nell’ambito del Cortona Comics. Uno spettacolo che tornerà ad essere ospitato allo stadio Santi Tiezzi di Camucia che ormai da tre anni propone questo appuntamento musicale legato a stretto filo con la manifestazione del fumetto e che sta diventando l’evento di punta della kermesse cortonese. Dopo Tananai, Alfa, Achille Lauro e Clara ecco dunque arrivare in terra cortonese il rap Ghali che proprio ieri ha "sfornato" il suo nuovo singolo "Chill" che promette di dettare il ritmo dell’estate in musica e che anticipa il suo nuovo album. "Rispetto alla dimensione dei palazzetti – sottolinea ancora Ghali - tornare a esibirmi a cielo aperto mi darà una carica diversa, tutta un’altra vibe. Dei concerti estivi amo quel mix di leggerezza e adrenalina che ti fa sentire subito al centro di una grande festa. Mi piace curare ogni dettaglio dei miei show, immaginare e dare vita al viaggio che faremo insieme, dal primo pezzo all’ultimo. Voglio che il live abbia ritmo, che faccia muovere, che sia un posto dove sentirsi liberi, dove ognuno possa essere sé stesso senza filtri.E poi porterò anche il mio nuovo singolo, non vedo l’ora di condividerlo dal vivo con tutti. Ogni volta che salgo sul palco mi ricordo perché ho iniziato. Non è solo musica, sono le sensazioni che ci scambiamo".

Oltre a Ghali, artista di punta della serata, ci saranno altri protagonisti della scena musicale giovanile. Si tratta di "The Night Skinny", produttore discografico e dj, che salirà sulla consolle dello stadio Santi Tiezzi. A seguire si esibiranno la cantante rapper italo-brasiliana Lorenzza e Cris, altro artista della consolle. Come nell’edizione scorsa, anche quest’anno, prima e dopo la musica dal vivo, il pubblico potrà ballare grazie alla musica dei deejay dell’associazione Cautha. L’organizzazione della manifestazione è a cura di Cortona Sviluppo con la collaborazione di Mengo Music Fest. In tutto 7 mila i posti a disposizione per poter assistere all’evento. Sia le prevendite online che la biglietteria di Cortona Sviluppo stanno continuando a staccare i ticket per assistere alla serata che si prospetta, come lo scorso anno, partecipatissima.