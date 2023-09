Geronimo Stilton a Arezzo: al parco Pertini una giornata di sport, salute e solidarietà

Appuntamento con il topo giornalista direttore dell’Eco del Roditore, Geronimo Stilton al parco Pertini. Qui oggi si svolgerà un’intera giornata di sport, salute, spettacolo e solidarietà. Sarà una vera festa, quella che oggi animerà il parco Pertini con la manifestazione "Un sorriso per Arezzo", organizzata da Acli in collaborazione con Calcit Arezzo e in associazione con la Fondazione Geronimo Stilton, con il patrocinio di Comune di Arezzo, Fondazione Arezzo Comunità e Asl Toscana sud est. La manifestazione, finalizzata alla divulgazione di valori sociali e alla raccolta fondi a favore del Calcit, avrà tra i propri protagonisti insieme a Geronimo, il topo scrittore, giornalista ed editore più amato dai bambini, una serie di realtà sportive quali Us Acli, Csi, il gruppo sportivo Fiamme Oro. Con loro anche il mondo della Giostra del Saracino che sarà protagonista di alcuni momenti di spettacolo. Significativa la presenza della Polizia di Stato che sarà alla manifestazione con una propria area espositiva dove potranno essere ammirati i mezzi storici provenienti dal Museo delle auto della polizia di Roma nonché i veicoli attuali.

La Polizia scientifica sarà presente con il proprio personale e con il veicolo speciale Fullback proveniente dal Gabinetto regionale di Firenze. All’evento, anche una squadra cinofili e un team artificieri che organizzeranno esibizioni per i bambini presenti. Parteciperà anche Jacopo Luchini, atleta dei gruppi sportivi Fiamme Oro specialità snowboard paralimpico. Nel corso della giornata, ragazzi e adulti potranno inoltre provare le varie attività proposte da alcune associazioni sportive, ginnastica ritmica, arti marziali, tiro con l’arco, calcio. Saranno presenti anche gli operatori del Gruppo di volontariato e protezione civile Odv Arezzo – Sop. Numerosi gli appuntamenti in programma a partire dalle 10 con le attività ludico-sportive.

Introdotto dall’araldo della Giostra, dai rappresentanti dei quattro quartieri e da una esibizione dei Musici, sarà la volta del primo momento di spettacolo di Geronimo Stilton accompagnato dalla sua "creatrice" Elisabetta Dami, seguito dalla consegna delle targhe e degli attestati di riconoscimento ai protagonisti della manifestazione, alla presenza delle autorità. A chiudere la giornata sarà ancora Geronimo Stilton con la seconda parte del suo spettacolo. Inoltre, il simpatico topo, direttore dell’"Eco del Roditore", sarà presente anche con un gazebo della fondazione dedicato ai libri di Geronimo Stilton, disponibili a fronte di una donazione di 10 euro il cui ricavato verrà devoluto al Calcit per il Progetto Scudo.