Generi e generazioni s’incontrano nel nome dei diritti delle donne

Arezzo, 28 febbraio 2025 – Un nuovo dialogo tra generi e generazioni. La Lega Spi di Arezzo e il Coordinamento Donne Spi e Cgil hanno messo a punto un progetto che è stato condiviso con il Liceo Colonna e l’istituto comprensivo Severi di Arezzo.

E che è stata presentato questa mattina in una conferenza stampa alla quale ha partecipato Maurizio Gatteschi, dirigente del Liceo Colonna di Arezzo il quale ha evidenziato il valore della collaborazione tra la scuola e i soggetti sociali del territorio, soprattutto sui temi evidenziati da Cgil e Spi.. "Relazioni fra generi e generazioni – spiegano Alessandra Nocciolini, responsabile provinciale del Coordinamento Donne, Olga Baldi, responsabile del Coordinamento donne dello Spi di Arezzo e Angiolo Gabrielli, Segretario della Lega Spi - è un progetto che abbiamo proposto alle scuole.

Uno degli obiettivi del sindacato pensionati è quello di aprire o riaprire il dialogo fra generazioni, le persone diversamente giovani e gli studenti e le studentesse che rappresentano il futuro. Il dialogo basato sulle relazioni fra persone cittadine e cittadini.

Nel mese di marzo si terranno, quindi, 4 momenti in 2 distinti istituti scolastici nei quali i giovani saranno coinvolti in Philotelling e 1001 nota”. L’appuntamento con Philotelling è in programma per il 7 marzo: “Storie di Donne, Donne di Storia”, filosofia a racconti sul tema del femminile di e con Silvia Martini e Marco Montanari.

Performance interattiva e laboratoriale con studenti e studentesse del Liceo Vittoria Colonna Arezzo. Quello con “1001 nota” il 28 marzo: performance di musica dal vivo e narrazione con Silvia Martini, voce narrante e Marna Fumarola, strumenti. Musica dal vivo e letture sulle discriminazioni e sulla normalità.

L’appuntamento sarà con gli studenti e le studentesse dell'Istituto comprensivo Francesco Severi Arezzo. Il philotelling è una modalità di lezione/spettacolo che intreccia storie, racconti, immagini a per poter dare una visione a tutto tondo. Si parlerà di storie di donne: alcune visibili, altre invisibili perché negate dalla storia e dalla società.

Donne che sono testimonianze, con la loro stessa vita, di quel cambiamento culturale che promuove una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della condivisione. “1001 nota” è una performance di musica dal vivo e letture per facilitarne la fruizione e renderla interattiva.

Le letture si sono basano su miti, storie e racconti per accedere a quell'inconscio collettivo che è di dominio comune. Una prima parte si svolge in interazione col pubblico: cos'è la discriminazione? Cos'è normale? I fattori di discriminazione cambiano nei luoghi e nelle epoche diverse. I possibili fattori di discriminazione sono infiniti.

Viene messo a fuoco che la discriminazione prevede sempre una paura di base della persona che la agisce. Paura di vedere messe in discussione le proprie sicurezze.