Gemme e fossili. Minerali in mostra ad Arezzo Fiere

Arezzo Fiere e Congressi si prepara ad accogliere appassionati di mineralogia e geologia per l’Arezzo Mineral Show, in programma oggi e domani grazie all’organizzazione dell’Associazione Aurea Eventi. Per l’occasione la Fiera aretina si trasformerà in una eccezionale vetrina per gli appassionati di minerali, fossili e gemme, con un’esposizione di straordinaria attrattività, che porterà alla scoperta delle meraviglie nascoste nel sottosuolo da ammirare in una vasta collezione di articoli provenienti da tutto il mondo.

Arezzo Mineral Show sarà quindi l’occasione perfetta per esplorare la natura, scoprire la formazione dei minerali e la loro importanza nella storia dell’umanità, ammirare e lasciarsi incantare dalla bellezza e dai colori e dalle forme uniche di ogni esemplare.

Sarà di fatto possibile anche arricchire la propria collezione, trovando pezzi unici e rari, visto che Arezzo Mineral Show è molto più di una semplice mostra: saranno infatti 1800 metri quadrati di esposizione di minerali, di gioielli e pietre lavorate con arricchimenti come la mostra tematica "Dal minerale grezzo al gioiello finito". In più sarà possibile vivere l’emozione di ammirare da vicino un fossile intero di dinosauro partecipando al contest "Dai un nome al Pletosauro".

Vi saranno poi conferenze di esperti del settore, un laboratorio per i bambini, un’esperienza multiforme quindi per tutti i collezionisti esperti o semplicemente appassionati e curiosi.

Con lo stesso biglietto il visitatore potrà poi accedere anche al padiglione "Giochi d’Altri Tempi & Collezionismo Expo": un tuffo nel passato tra giochi antichi, modellini, mattoncini per costruzioni, console e videogiochi e tanto altro.

Un evento dedicato a tutti i collezionisti e gli appassionati di vintage con tanti laboratori e diorami per adulti e bambini, bambini che fino a 12 anni avranno diritto all’accesso gratuito.