Gemelli dalla Francia. Visita a Pietra Sublime

Gemelli storici in visita alla quarta edizione di "Pietra Sublime", il Simposio internazionale di scultura monumentale in corso di svolgimento a Cavriglia. Nei giorni scorsi due delegazioni della cittadina francese La Chapelle Saint Mesmin e di Mellieha, piccolo centro nell’isola di Malta, hanno raggiunto il capoluogo dell’ex bacino lignitifero per riaffermare i valori alla base dei gemellaggi e riallacciare i rapporti di amicizia e collaborazione tra le comunità pressoché interrotti durante gli anni di maggior incidenza della pandemia da Covid. E una tappa del tour nel territorio cavrigliese è stata l’area polivalente di Bellosguardo dove dal 4 maggio scorso sono al lavoro 12 scultori italiani e stranieri che stanno realizzando altrettante opere in linea con il tema scelto, ed è la prima volta, dagli organizzatori. Ogni artista infatti quest’anno dovrà estrarre dalla materia creazioni ispirate alla ricorrenza degli ottanta anni dagli eccidi perpetrati nel comprensorio minerario dalle truppe nazifasciste in ritirata che nella settimana dal 4 all’11 luglio del 1944 uccisero barbaramente 192 civili inermi. Una curiosità riguarda uno degli artisti selezionati per l’edizione 2024 che proviene proprio dalla località transalpina gemella, circostanza che sancisce ancora meglio il legame di fratellanza europea. Le due delegazioni, quindi, oltre ad avere avuto occasioni di socializzazione con la cittadinanza e di scambio interculturale, si sono confrontate con gli scultori e hanno visitato i laboratori allestiti all’aria aperta. A proposito di arte non sono mancate escursioni nelle città vicine di Firenze e Siena per scoprire alcuni dei gioielli del patrimonio culturale toscano.