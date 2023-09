Arezzo, la Gelateria Violetta va in pensione: si chiude una storica parentesi del gusto

Arezzo, 16 settembre 2023 – Una lunga lettera aperta apparsa su Facebook indirizzata a parenti ed amici per salutarli dopo una vita passata dietro al bancone dei suoi gelati.

Così Fabrizio Piervenanzi, patron della Premiata Gelateria Violetta insieme alla moglie, annuncia il suo pensionamento.

"E’ tutt’altro che facile prendere in considerazione il fatto di smettere, di non dedicarsi più alla nostra creatura che abbiamo fondato e fatto crescere fino a diventare un punto di riferimento importante per chi ama il gelato di qualità" scrive.

«Tre mesi fa, esattamente dal 12 giugno, ci siamo presi due settimane di riposo, per la prima volta nella nostra storia, in quel periodo. Una scelta presa in conseguenza di un improvviso, quanto gravissimo malore, dal quale sono stato salvato grazie ad un rapido ed eccellente intervento del 118. Dopo un’esperienza come questa non sarebbe intelligente insistere, anteponendo la passione per il proprio lavoro alle indicazioni e alle raccomandazioni che i medici mi hanno invitato a rispettare".

A marzo Fabrizio e Violetta erano già apparsi su Facebook in cerca di un "erede". Un volenteroso custode capace di tutelare quanto fatto dai fondatori in 48 lunghi anni di contributi versati; fondatori che, senza fretta, cominciavano a pensare al loro futuro. Ora il destino ci ha messo lo zampino.