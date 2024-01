Gastone Lanfredini, aperture no stop per la mostra a Sansepolcro

Natale con Gastone Lanfredini: grande successo di pubblico e critica per la mostra organizzata da L’Accademia aps, fondata da Stefano Vannini, Gianni Bergamaschi e Luca Piccini e già ideatrice di un altro evento di grande successo, quello dedicato un anno fa a un altro artista di Sansepolcro, Francesco Dindelli, riscoperto 35 anni dopo la sua scomparsa proprio grazie a quell’iniziativa. L’evento odierno è curato da Giulia Mozzini, Niccolò e Gabriele Di Virgilio (questi ultimi nipoti dell’Artista); il progetto grafico e l’allestimento sono di Nag Atelier, studio di progettazione fiorentino. L’esposizione è aperta fino al 7 gennaio a Palazzo Alberti (nei locali dell’ex Accademia degli Sbalzati e del Meredith College al piano nobile dell’edificio) in via XX Settembre a Sansepolcro, nel cuore del centro storico della città di Piero della Francesca, tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 con ingresso libero. Il volume/catalogo è in mostra a 15 euro. E’ presente un interessante bookshop con creazioni di qualità, frutto del lavoro di alcuni artisti e artigiani del territorio ispiratisi all’arte di Lanfredini. Matematico e insegnante per vocazione, pittore originalissimo per intima necessità creativa, innamorato della natura e della campagna, Gastone Lanfredini nasce a Firenze nel 1923 e ci lascia a Sansepolcro nel 2005: è ben conosciuto e apprezzato nella città in cui ha scelto di vivere. I suoi concittadini ne ricordano l’affabilità, la capacità di ascolto, l’acutezza e la profondità del pensiero, la generosità e passione nell’esercizio dell’insegnamento, l’umanità intensa del suo carattere di uomo e di artista. Mai prima d’ora però una mostra ha documentato in modo così completo l’intero arco della sua evoluzione creativa: è un percorso unico e rigoroso, quello di Gastone Lanfredini, che nella sua maturità sempre più basa i propri spunti d’ispirazione sulla matematica e la geometria, affinando via via anche una ricerca cromatica sempre più raffinata e tendente all’essenzialità.