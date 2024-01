Gas in chiesa, parla il vescovo: "Chiarezza su quanto è successo"

I bambini, sono tornati a casa. Ieri hanno lasciato l’ospedale di Careggi anche i quattro piccoli sottoposti al trattamento in camera iperbarica. Domenica una bambina è tornata al San Donato per qualche sintomo che continuava ad accusare ma è stata dimessa ieri.

Intanto sul dramma di Pergo interviene il vescovo Andrea, subito informato dal parroco don Piero Sabatini. "La Diocesi avverte l’importanza che tutti i fedeli possano partecipare in sicurezza e in piena serenità alla vita

liturgica e comunitaria in tutte le strutture parrocchiali del nostro territorio: ciò che, anche durante le festività natalizie appena trascorse, è stato assicurato grazie all’impegno, allo scrupolo e alla generosità dei parroci e delle comunità, che con amore e disponibilità si prendono cura di chiese, canoniche e locali parrocchiali". Motivo per il quale quanto accaduto a Pergo "e quello che molti fedeli hanno vissuto, a cominciare dai

bambini, sono motivo di profondo dispiacere per tutti e interrogano sulle ragioni della vicenda, nonostante i lavori di ripristino e certificazione dell’impianto eseguiti dopo i fatti dell’anno precedente: si è pertanto fiduciosi che le competenti autorità faranno piena luce sull’accaduto". Nel frattempo "e sino all’individuazione e alla soluzione del problema che ha riguardato l’impianto di riscaldamentoposto sotto sequestro per consentire gli accertamenti necessari, il parroco don Piero Sabatini ha deciso, responsabilmente, di mantenere chiusa la chiesa, invitando temporaneamente i fedeli di quella comunità a partecipare alla Messa nelle vicine parrocchie di Montalla (il sabato pomeriggio alle 16), Sant’Angelo e Montanare (la domenica mattina alle 10)". Proseguiranno regolarmente tutte le attività, "in particolare quelle di catechesi, che si svolgono normalmente nei locali dell’adiacente canonica, serviti da un diverso sistema di riscaldamento con comuni termosifoni". Nel giorno delle dimissioni dei bambini dagli ospedali, Migliavacca esprime "sollievo e gratitudine al Signore per le buone notizie: a tutti e alle loro famiglie va il nostro pensiero solidale e affettuoso". Una sottolineatura, la riserva alla riconoscenza verso "quanti si sono prodigati per soccorrere coloro che sono rimasti coinvolti in questa triste vicenda". Intanto sul fronte delle indagini la procura ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti. I vigili del fuoco già domenica avevano sequestrato l’impianto di riscaldamento da dove ormai sembra abbastanza evidente che sia fuoriuscito il monossido. Saranno cruciali i prossimi giorni: c’è da aspettarsi che vengano sentiti dagli investigatori il parroco e i tecnici che hanno portato avanti i lavori sull’impianto.