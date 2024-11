Gara di luci natalizie a Subbiano. Casa e condomini vestiti a festa

In vista delle festività natalizie, il gruppo Facebook “Sei di Subbiano se... in collaborazione con Pro Loco Subbiano, lancia la "Battaglia delle Luci

di Natale – Subbiano Edition", un’iniziativa brillante di nome e di fatto, volta ad unire e coinvolgere la comunità locale.

"Questo è un contest originale e inclusivo", spiegano i promotori, "che punta a celebrare la creatività e l’entusiasmo degli abitanti di Subbiano, con premi pensati per valorizzare le realtà commerciali locali".

Per partecipare alla "battaglia" occorre: risiedere nel paese di Subbiano, avere una passione sfrenata per le decorazioni natalizie, essere molto competitivi.

I possessori di questi requisiti non dovranno fare altro che rimboccarsi le maniche e illuminare a festa l’esterno della propria abitazione, decorandola a tema natalizio per renderla unica e...visibile dalla Luna.E per chi vive in un condominio?

Ciascun condomino potrà partecipare autonomamente alla battaglia decorando il suo balcone

o la parte di sua proprietà.

Tutte le decorazioni dovranno essere ultimate entro e non oltre sabato 14 dicembre alle ore 23 e i partecipanti dovranno impegnarsi molto perché saranno i loro concittadini a decidere se meriteranno o meno di vincere la "battaglia".

Infatti dal

Dal 15 al 20 dicembre, gli amministratori e i collaboratori del gruppo Facebook "Sei di Subbiano se...perlustreranno ogni singola strada del paese fotografando le abitazioni che sapranno distinguersi per quantità di luci utilizzate, buon gusto o... simpatia.

Gli abitanti di Subbiano che vorranno segnalare un’abitazione particolarmente ben decorata potranno farlo scrivendo a [email protected] e indicandone l’indirizzo per permettere agli organizzatori di fotografarla.

Le immagini verranno postate, previo consenso dei proprietari delle abitazioni, sul gruppo "Sei di Subbiano

se...(The Original)" nella giornata di sabato 21 dicembre per dare il via alla votazione popolare.