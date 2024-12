Galli, la Sardegna è amara. Primo ko dopo 9 vittorie

SELARGIUS (Cagliari)

Dopo nove grandi prestazioni, la Galli cade in Sardegna dopo una partita giocata male. Ha perso una partita che l’ha vista sempre sotto le giallo nere di coach Wisilis Maslarinos, le brave scatenate sarde del San Salvatore Selargius.

Una partita iniziata male, finita peggio, con la sonora sconfitta (71-56). Avvio tutto giallo nero, sotto la guida delle ottime Favre (25), della capitano Ceccarelli (15), Mura e Thian (11), che hanno guidato la squadra subito in largo vantaggio, 19-12. Non sono riuscite le gialloverdi, Rossini, Conde, Stroscio, Amatori, De Cassan, Mioni a contrastare le sarde. Abbiamo subito intuito che la partita sarebbe finita male per la Galli. I numeri dei quarti sono un quadro chiaro. Il finale è pesante 71-56 e invita a una ponderata riflessione.

Il tabellino

SELARGIUS 71

GALLI 56

SELARGIUS: Mura 4 , Berrad 7 , Favre 25 ,Porcu 0 , Ceccarelli 15(quintetto base); panchina: Ingenito 3 , Pinna 6 , Valenti 0 , Thian 11 , Madeddu 0 . Coach: Vasilis Maslarinos.

GALLI: Rossini 12 , De Giovanni 6, Stroscio 8 , Conde 7 , Amatori ,De Cassan 2 (quintetto base ) 7 ; panchina: Lazzaro 0, Rinaldi 0 ,Mioni 8 , De Fine 10 ; coach Josè Ignacio Garcia.

Arbitri: Spinelli e Purrone.

Giorgio Grassi