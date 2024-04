Arezzo, 27 aprile 2024 – Furto nella notte all’Antica Bottega di Primo in via Cavour. Intorno alle 5 uno dei cippi di metallo che delimitano il marciapiede è stato usato da un balordo per sfondare il vetro della porta. Il bottino è di circa 200 euro di fondocassa e qualche bottiglia di alcolici.

La porta danneggiata (foto Alessandro Falsetti)

I carabinieri stanno indagando; il ladro peraltro si è ferito con i vetri e avrebbe perso parecchio sangue.