Furti e vandalismi L’appello del sindaco

MONTEVARCHI

Furti e vandalismi nel cuore di Montevarchi. Si ripetono ciclicamente, nonostante il giro di vite dei controlli delle forze dell’ordine, e gli ultimi risalgono all’altra notte quando alcune persone hanno staccato i bracci della tenda di un negozio di via Roma usandoli poi come mazze per accanirsi sulle auto in sosta, le vetrine e le saracinesche di alcuni esercizi pubblici. Un film già visto, che crea allarme sociale e avrebbe protagonisti ben noti e già deferiti in passato alla magistratura. Circostanza che, tuttavia, non è servita da deterrente per indurre i responsabili a cambiare registro e per questo il sindaco Silvia Chiassai Martini ha chiesto al Prefetto di Arezzo di convocare al più presto un tavolo per la sicurezza in città per fare il punto della situazione e adottare possibili e ulteriori contromisure.

"Nelle ultime settimane – ha spiegato Chiassai – si sono verificate azioni di microcriminalità, furti soprattutto in centro, ad opera degli stessi personaggi che sono stati riconosciuti e denunciati ogni volta, ma sembra complicato, più del dovuto a mio parere, fermarli. E il risultato è che questi soggetti reiterano atti illeciti ormai con una frequenza davvero elevata. Le forze dell’ordine sono sempre state a servizio del territorio, portando avanti le procedure necessarie in casi del genere, ma occorre risolvere in modo definitivo la questione – ha proseguito – perché l’attuale escalation è intollerabile. Ho bisogno di far comprendere ancora meglio a Prefetto, Questore e corpi di polizia che esiste una criticità particolare legata ai comportamenti di pochi singoli che generano conseguenze di rilievo per la nostra città". All’incontro saranno presenti anche i rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio.