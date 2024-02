"Fuori la voce" con Ceccherini ospite clou

CASTIGLION FIORENTINO

Fresco della nomination agli Oscar per il film "Io Capitano", Massimo Ceccherini (nella foto) arriva a Castiglion Fiorentino per in concorso canoro "Fuori la voce". Saranno 18 i cantanti in gara, provenientto da tutta Italia, che si sfideranno sabato sera alle 20,30 sul palco del teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino per conquistare il quinto trofeo del concorso canoro del paese della torre del Cassero, organizzato dalla Pro Loco cittadina insieme alla asa discografica di Reggio Emilia Universi Musicali e patrocinata dal Comune di Castiglion Fiorentino.

Il vincitore del concorso inciderà un singolo con la casa discografica Universi Musicali. Ospiti della manifestazione la cantante Viola Valentino e l’attore, regista sceneggiatore, Massimo Ceccherini, fresco di nomination agli Oscar per il film di Matteo Garrone "Io Capitano".

"Ringrazio il Comune di Castiglion Fiorentino per il prezioso supporto che offre alla Pro Loco nella realizzazione di questo evento; senza il sostegno dell’amministrazione comunale non sarebbe possibile realizzare una manifestazione di questa portata, con ospiti davvero importanti del mondo dello spettacolo. Ringrazio anche i commercianti per il supporto alla manifestazione", spiega il presidente della Pro Loco Paolo Faralli. "Un’iniziativa divenuta ormai di punta per la Pro Loco e che torna a Teatro. Come amministrazione patrocinio volentieri Fuori la Voce, un’occasione per celebrare la musica e, perché no, scoprire magari qualche talento locale" conclude l’assessore al terzo settore, Chiara Cappelletti.