Fratres, Ganganelli confermato presidente. Sale il contributo nelle donazioni di sangue

Tempo di assemblee e di appuntamenti elettorali per le Fratres del territorio. Anche a livello provinciale nelle settimane scorse c’è stata l’ elezione dei componenti del nuovo consiglio direttivo, a cui è seguita la riunione di insediamento dei nuovi eletti, per l’assegnazione delle cariche istituzionali. Alla presidenza è stato confermato Pietro Ganganelli, del Gruppo Fratres di Anghiari, che ha ricoperto questo ruolo nei precedenti tre mandati. Al giovane valdarnese Tommaso Mancini è stata assegnata la vice presidenza mentre il rigutinese Elio Rossi continuerà il suo impegno come segretario. Una conferma anche per il ruolo di amministratore con Luca Fabbri, del Gruppo di Subbiano/Capolona. Completano la squadra i consiglieri Rossella Paceschi di Ponticino, Fabiano Vellati di Anghiari e Ivo Borri di Civitella in Valdichiana. A questi ultimi verranno assegnati prossimamente compiti precisi di responsabilità e di coordinamento delle altre aree di intervento. Soddisfatto il presidente Ganganelli, che ringrazia quanti gli hanno espresso il proprio consenso. In questi ultimi 4 anni, grazie al sistematico impegno dei 26 gruppi Fratres aretini e alla generosità degli oltre seimila donatori e donatrici, il movimento è riuscito ad aumentare il proprio contributo in termini di donazioni di sangue e di plasma di oltre seicento unità, con una progressione continua che nell’anno appena trascorso ha consentito di sfiorare le diecimila donazioni: un risultato storico che sprona ad andare avanti con altrettanta determinazione, confermando la piena collaborazione con le istituzioni trasfusionali, le altre associazioni, il mondo della scuola e del volontariato sociale.