Francesca Michielin in concerto Sarà il 19 luglio in piazza Masaccio

di Francesco Tozzi

Francesca Michielin sarà la regina dell’estate valdarnese. La cantautrice di Bassano del Grappa ha aggiunto nelle ultime ore nuove date al suo summer tour, tra cui spunta una tappa nientemeno che a San Giovanni Valdarno. Mercoledì 19 luglio è la data da cerchiare in rosso sul calendario per tutti i fan della cantante veneta, che ha raggiunto la notorietà nel 2011 per essersi aggiudicata la quinta edizione di "X Factor". La città di Masaccio sgancia una bomba sugli eventi della prossima stagione ospitando un’artista in grado di calamitare tantissime persone nel centro cittadino. Il concerto di Michielin si terrà infatti all’interno di una cornice suggestiva, nella centralissima piazza Masaccio, tra la Basilica di Santa Maria delle Grazie e Palazzo d’Arnolfo.

A breve sarà possibile acquistare i biglietti sui principali circuiti online e gli interessati dovranno muoversi: vista la capienza della piazza, i posti a disposizione saranno limitati a circa un migliaio. Tutti pronti dunque per il click-day, dato che la serata potrebbe andare sold out nel giro di poche ore. Dopo il successo del primo tour nei teatri, Francesca Michielin continua il suo percorso artistico girando in lungo e in largo lo stivale con il live "L’Estate dei Cani Sciolti", che riprende il titolo del suo ultimo lavoro discografico pubblicato lo scorso febbraio. La polistrumentista proporrà al pubblico i nuovi brani assieme alle hit che l’hanno resa una delle artiste più apprezzate della scena contemporanea italiana.

L’interprete di "Distratto" è da pochi giorni in radio e nelle principali piattaforme di streaming con l’ultimo singolo Disco Dance, realizzato in collaborazione con il conterraneo gIANMARIA, anche lui prodotto sfornato dal talent show di Sky. Nonostante i suoi 28 anni, Francesca Michielin ha alle spalle una carriera ormai consolidata da oltre dodici anni.

Dopo il successo raggiunto all’improvviso consacrandosi sul piccolo schermo, è stata la volta della gavetta e della scalata ai piani alti dell’universo musicale. La consacrazione arriva nel 2016 partecipando al 66esimo Festival di Sanremo con il brano "Nessun grado di separazione" e si posiziona seconda nella classifica finale dietro a "Un giorno mi dirai" degli Stadio. Vista la rinuncia di quest’ultimi a presenziare all’Eurovision Song Contest in quanto vincitori della kermesse, la Rai sceglie proprio Michielin per rappresentare l’Italia alla manifestazione canora europea. È stata seconda a Sanremo anche nell’edizione 2021 in coppia con Fedez con "Chiamami per nome", ha vinto quattro Wind Music Awards ed è stata candidata ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento. Un palmarès da fare invidia ai big della musica italiana. Ed è solo l’inizio.