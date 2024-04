Fotografi nel parco. Come partecipare

Terminano il 20 aprile le iscrizioni per partecipare al secondo dei quattro workshop, dal 10 al 12 maggio, del progetto "Conservation Photography" - Fotografia Etica per la tutela ambientale – promosso dall’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Un progetto che grazie ai professionisti Isacco Emiliani e Matteo Luciani, fondatori di Immagine Terra, consentirà attraverso una fotografia consapevole, di vivere esperienze di profonda connessione avvolte nell’autenticità e nella bellezza del Parco. I partecipanti apprenderanno come approcciarsi all’ambiente circostante, l’importanza della fotografia etica nella tutela ambientale, le basi di ecologia generale, le principali tecniche di fotografia naturalistica e paesaggistica. Per prenotazioni informazioni e dettagli scrivere a: [email protected]