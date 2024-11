Forza Italia replica al Pd: "Questa è una città che cambia in positivo"

"Un cantiere stagnante? La città sta cambiando aspetto in positivo". A Sansepolcro, pronta la replica di Forza Italia al Partito Democratico (uscito nei giorni scorsi in maniera decisa), imputando a esso e l’attuale tentativo, definito "goffo", di dare lezioni a chi sta facendo crescere il Borgo. "Questa amministrazione – scrive Forza Italia - sta lavorando incessantemente per portare a termine una quantità enorme di cantieri e progetti, nessuno stagnante, certo con le difficoltà proprie di chi deve affrontare impegni complessi, con variabili che spesso prescindono dalla volontà di chi amministra e incidono in maniera preponderante nei tempi di esecuzione, ma sempre con progettualità e visione razionale, senza i voli pindarici che piacciono tanto alla sinistra. Si pensi, solo a titolo esemplificativo, ai 5 milioni investiti nel progetto del Pnrr di riqualificazione del centro storico, alla realizzazione della nuova viabilità lungo via Senese Aretina, all’ampliamento dell’asilo "La Cometa", ai lavori effettuati e in corso nell’antistadio e a tanto altro che non stiamo ad elencare ma che è sotto gli occhi di tutti – si legge – per cui è evidente che la mole di interventi possa creare qualche temporaneo disagio ai cittadini, ma con il risultato di ammirare poi una città più gradevole e vivibile". Il termine "progeria", adoperato dal Pd, è stato definito di cattivo gusto, tanto più che sotto l’amministrazione del centrosinistra – ricorda Forza Italia – i risultati sono stati pessimi, a cominciare dalla sanità pubblica, con la quale Sansepolcro e la Valtiberina debbono fare i conti. "Nel 2021, gli elettori hanno sanzionato il disastro evidente e tangibile – così è precisato nel comunicato – che il Pd ha continuato a perpetrare con un misto di arroganza e supponenza e che oggi vorrebbe assurgere persino a modello, ma che è costato agli avversari politici la sconfitta e il passaggio all’opposizione. Forza Italia non accetta lezioni da chi ha dimostrato di non saper essere in sintonia con la nostra comunità e sarà sempre accanto a cittadini e alle imprese per lo sviluppo di Sansepolcro e della Valtiberina".