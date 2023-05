Food&street, record di presenze a Sansepolcro

Arezzo, 29 maggio 2023 – L’edizione con più visitatori di sempre. Il quinto appuntamento con Sansepolcro Food&Street, il giro del mondo del gusto organizzato dalla Confcommercio con il patrocinio del Comune di Sansepolcro, il contributo di Banca di Anghiari e Stia, la collaborazione tecnica della Fiva (Federazione Nazionale Venditori Ambulanti) e di Meet Valtiberina, ha segnato il record di presenze nelle giornate del 26, 27 e 28 maggio, con migliaia di persone che hanno letteralmente invaso viale Diaz e il centro storico del Borgo.

Si conferma, così, la fortunata esperienza di un format che abbina i sapori dal mondo alle specialità locali e regionali: tanto è stato l’apprezzamento per i foodtruck presenti e per la qualità della proposta, con il lungo viale alberato di fronte a Porta Fiorentina che si conferma spazio ideale per mercati con somministrazione di alimenti e bevande.

“Esprimo grande soddisfazione per la buona riuscita di questa ottima iniziativa che ha animato il fine settimana di Sansepolcro contribuendo a portare in città molta gente per il sano divertimento - ha detto il sindaco di Sansepolcro Fabrizio Innocenti - un ringraziamento a Confcommercio per l'organizzazione di una manifestazione che vogliamo confermare”.

“Non possiamo che essere soddisfatti per la riuscita dell’evento - commenta il responsabile delegazione di Confcommercio Valtiberina Massimiliano Micelli – l’intero weekend, con una menzione particolare alle giornate di venerdì 26 e sabato 27, ha riscontrato un successo di pubblico mai visto prima, che ha portato tanto lavoro sia ai nostri ambulanti sia alle attività del commercio tradizionale e della ristorazione.

A fronte di questi numeri stiamo pensando già da ora ad un progetto di implementazione e allargamento della manifestazione”. Ma il successo non è stato solamente legato al food: grandi apprezzamenti sono arrivati dagli eventi collaterali, con i tour di guidati di Confguide che hanno riscontrato un vero e proprio “sold-out”.

Anche il progetto shopping card è piaciuto ai tanti avventori e turisti che dopo essere passati dagli stand del gusto hanno potuto fare acquisti a prezzi scontati nei negozi del centro storico. L’appuntamento con Sansepolcro Food&Street è fissato a maggio 2024, sempre in Viale Diaz, per l’edizione numero sei.