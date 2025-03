Fondi in arrivo contro le buche. Il piano di Casi

Un milione di euro contro le buche. Il piano del comune è già in agenda e i fondi sono stati stanziati, garantisce l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Casi che davanti alla situazione sulle strade aretine non si nasconde dietro un dito. "Siamo a conoscenza di questi problemi, purtroppo l’aumento dei costi, in primis l’energia, ha reso tutti gli interventi di manutenzione più costosi, quasi del doppio, e tutto in poco più di tre anni" Ci mette la faccia e risponde Casi. E risponde con i fatti perché garantisce che ci sono pronti fondi e risorse per arginare il problema. La linea da seguire è quella è quella di via Chiarini che negli anni passati è stata rimessa a nuovo grazie ad un maxi investimento di ben 2 milioni di euro.

Si tratta di due maxi investimenti. Da una parte ci sono 750mila euro che serviranno sia per via Anconetana, in zona Giotto, che per via Marco Perennio, in zona porta San Lorentino. In totale si tratta di due chilometri che verranno riqualificati. "Stiamo aspettando che la Regione Toscana ultimi i lavori in zona Bicchieraia poi tra maggio e giugno dovremmo partire", spiega Casi. I lavori partiranno insieme perché il lotto riguarda un’unica gara.

E non solo, perchè ci sarà anche una terza via, via Amendola. "Anche in questo caso il cantiere partirà nel periodo estivo, il cantiere lo stiamo mettendo a punto adesso, stanzieremo 200 mila euro - continua Casi - si tratterà di realizzare un tappetino, una fresatura e il sottofondo".

E non finisce qui. Ci anticipa Casi che ci potranno essere anche altre novità sulla manutenzione delle strade: "Con la variazione di bilancio di aprile, individueremo attraverso gli avanzi quelle che sono le situazioni sulle quali intervenire, si tratterà di asfaltature sia nella zona della città sia nelle periferie", conclude.

L. Amod.