Fondi Federparchi assegnati ai Comuni

Saranno assegnati ai piccoli comuni del Parco del Casentino i fondi raccolti dalla Federparchi subito dopo l’alluvione in Emilia Romagna. La raccolta fondi, promossa dallo stesso presidente Luca Santini, era destinata a rimediare ai danni subiti dai piccoli comuni colpiti dagli eventi atmosferici e rientranti nell’area a ridosso del parco. La raccolta ha raggiunto la cifra di 8 mila euro che sono stati quindi trasferiti alla comunità del Parco presieduta dalla sindaca del comune di Premilcuore Ursula Valmori. Adesso sarà la comunità del parco a decidere come impiegare la somma raccolta grazie ai contributi di cittadini, associazioni ed enti. Sarà valutato come dividere la cifra tra i vari comuni e soprattutto vedere quali interventi sarà possibile fare. Operazioni, soprattutto per mettere in sicurezza, tali località.