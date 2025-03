Fondazione Veronesi e i modelli d’impresa. L’incontro nella sede di Confindustria

Un appuntamento importante per favorire la condivisione e l’approfondimento su temi come la responsabilità sociale di impresa, il marketing e la comunicazione con l’obiettivo finale di promuovere una discussione che possa contribuire alla crescita e al progresso collettivo, favorendo l’interazione tra donne con esperienze diverse ma unite per generare un impatto sociale positivo. È quanto organizzato dalla delegazione aretina di Fondazione Veronesi per domani alle 18 nella sala Buitoni di Confindustria. Interverranno Monica Ramaioli, direttore della Fondazione Umberto Veronesi; Anna Guatri, responsabile della responsabilità sociale d’impresa della Fondazione Veronesi; Maria Cristina Squarcialupi, presidente di Unoaerre e Valentina Boffi, responsabile della sostenibilità ambientale del Gruppo Florence. L’incontro sarà moderato da Federico D’Ascoli, capocronista de La Nazione di Arezzo. Si metterà in luce la sostenibilità integrata dove le aziende hanno cominciato a integrare i principi ambientali e sociali nei loro modelli di business. "Sarà un’occasione fondamentale per ricordare l’importanza da parte delle aziende di essere sostenitori della ricerca scientifica come promotori attivi di un cambiamento virtuoso a favore della salute dei cittadini" afferma Anna Guatri.