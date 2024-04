Folk Aurora. Mandalamarra in concerto

Torna la rassegna FolkaAurora al Circolo Culturale Arci Aurora di piazza Sant’Agostino. Si parte domani sabato 6 aprile alle 22 con Mandalamarra in concerto. Tornano ad Arezzo gli appuntamenti musicali di FolkAurora la manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale Musicanti del Piccolo Borgo, con la direzione artistica di Silvio Trotta. FolkAurora giunge alle sua XVII edizione ed è una delle rassegne aretine annuali dedicate alla musica etnica, world, popolare insieme a EtnicArezzo, e "Pifferi, muse e zampogne". È parte integrante di un lungo progetto ideato e sostenuto dal suo instancabile e appassionato direttore artistico che propone alla città l’ascolto di musica "altra", quella che non passa alla radio o in televisione ma che mantiene intatta nel tempo la forza di raccontare ed emozionare. La diciassettesima edizione si snoda in quattro serate accomunate dalla passione di artisti provenienti da geografie musicali diverse. Si parte appunro domani con il concerto dei Mandalamarra. In arrivo una Folk-band originaria di Bolsena, in attività dal 2020. Il genere musicale dei Mandalamarra è un folk-rock-d’autore con sonorità che spaziano dal folk al reggae al rock. Le musiche dei Mandalamarra sono del cantante e chitarrista Stefano"Billy"Belardi mentre i testi li scrive il poeta Domenico Pesci in arte "Picas". Nel 2022 la band ha prodotto un singolo e videoclip dal titolo "Nuestra Rebelión" dove sono presenti alcune collaborazioni, tra cui la voce del cantautore argentino Ema Yazurlo. Il brano è stato pubblicato da SkyTg24 e poi inserito nel successivo album "mare mosso", uscito nel giugno 2023 per l’etichetta discografica RadiciMusic Records. Il conseguente "mare mosso tour 2023" ha visto i Mandalamarra esibirsi in diversi locali, pub, piazze e festival con concerti in Italia e all’estero. Sul palco dell’Aurora: Stefano"Billy"Belardi: voce, chitarra acustica, Davide Fusi: basso, Christian Arlechino: violino e Davide Pezzato alla batteria. La rassegna prosegue il 13 aprile con Marta Mazzini e Claudia Duranti, il 27 aprile Sara Marini e Lorenzo Cannelli e il 4 maggio Diesis teatrango/ Musicanti del Piccolo Borgo in "E canto che sono pazzo". Ingresso libero con tessera Arci.