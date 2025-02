Foiano: due nuovi agenti alla Stazione dei Carabinieri della città

Arezzo, 14 febbraio 2025 – Foiano della Chiana vede rafforzata la propria sicurezza con l’arrivo di due nuove unità alla Stazione dei Carabinieri della città.

Le carabiniere Grazia Amalfi e Federica Guerrasio sono state presentate ufficialmente presso la Sala del Consiglio Comunale, dove il Sindaco Jacopo Franci ha ricevuto il Comandante della Compagnia di Cortona, Capitano Antonio De Santis, il Comandante della Stazione di Foiano, Maresciallo Gianluca Falco, e le due nuove arrivate.

Un momento istituzionale significativo che sottolinea l’importanza della collaborazione tra il Comune e l’Arma dei Carabinieri, da sempre punto di riferimento per la tutela del territorio e il supporto alla cittadinanza. "L’arrivo di due nuove unità presso la nostra Stazione dei Carabinieri è un segnale concreto dell’attenzione che le istituzioni riservano alla sicurezza del nostro territorio", ha dichiarato il Sindaco Jacopo Franci.

"Il Comune di Foiano lavora a stretto contatto con l’Arma, e questo rafforzamento permetterà un controllo ancora più efficace del territorio e una maggiore vicinanza ai bisogni dei cittadini. Ringrazio il Capitano De Santis, il Maresciallo Falco e tutto il personale della Stazione per il loro costante impegno.

Il nostro Comune resta sempre disponibile a collaborare affinché Foiano sia un luogo sempre più sicuro e vivibile per tutti." Soddisfazione anche da parte del Capitano Antonio De Santis, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cortona, che ha evidenziato l’importanza dell’arrivo di nuove risorse, con un particolare apprezzamento per la componente femminile: "L’ingresso di due nuove carabiniere nella Stazione di Foiano rappresenta un valore aggiunto per il controllo del territorio e per il rapporto diretto con la cittadinanza.

La presenza di personale femminile, sempre più rilevante nell’Arma, permette di rispondere con maggiore sensibilità alle esigenze dei cittadini e delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Con questo potenziamento, la Stazione di Foiano raggiunge le nove unità, garantendo una maggiore capillarità nei servizi di sicurezza e prossimità.

Il rafforzamento dell’organico rappresenta un passo avanti nella strategia di presidio del territorio, confermando il ruolo dell’Arma come istituzione vicina ai cittadini e pronta a rispondere alle esigenze della comunità con professionalità e dedizione.”