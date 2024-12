Foiano Book Christmas: musica e storie natalizie al Foiano Book Festival

Il Foiano Book Festival si tinge di Natale con la rassegna Foiano Book Christmas, intrecciando musica, storia, spirito natalizio e il piacere della lettura e di una buona storia da raccontare. La rassegna, a cura di Officine della Cultura in collaborazione con Comune e Foiano Book Festival, si svilupperà in tre appuntamenti per esplorare le sfumature della musica, dall’energia della world music alla solennità delle partiture medievali e rinascimentali, fino all’intimità evocativa del jazz.

Un filo conduttore per raccontare storie in musica, creare incontri e riscoprire il piacere dello stare insieme in un clima di festa e di condivisione. Tutti gli appuntamenti avranno luogo nella Sala Furio del Furia di Foiano della Chiana alle 21,15.

"Foiano Book Christmas nasce dal desiderio di raccontare il Natale attraverso la musica, un’arte che ha sempre accompagnato questo periodo dell’anno con straordinaria ricchezza e varietà. In ogni evento, cercheremo di creare un’esperienza che sia al contempo profonda e leggera, antica e moderna, capace di unire tradizione e innovazione. Con l’obiettivo di far sì che il pubblico possa riscoprire il valore di questo periodo non solo come festa, ma come occasione di incontro e condivisione, proprio come da sempre fa la musica" ha detto Luca Roccia Baldini, direttore artistico di Officine della Cultura.

L’appuntamento inaugurale è fissato per domani con l’originale concerto reading "Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli" con l’Orchestra Multietnica di Arezzo al Femminile in compagnia di Elena Ferri. Nel corso della serata le letture, tratte dai best seller di Elena Favilli e Francesca Cavallo, saranno accompagnate da brani musicali da tutto il mondo eseguiti dalla componente femminile dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. Sul palco con l’Oma anche l’attrice Elena Ferri. L’evento è una produzione originale Officine della Cultura.

Il 20 dicembre "Il Natale nella musica tra Medioevo e Rinascimento europeo" con l’ensemble Anonima Frottolisti e il concerto "Noe Noe, Nato Canunt Omnia".

Finale il 30 dicembre con "Swingin’ Xmas – La magia dei brani di Natale in chiave jazz!" con Romina Capitani, Francesco Giustini, Manrico Seghi, Giacomo Rossi e Giovanni Paolo Liguori.