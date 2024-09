Foiano al buio dopo lo sparo. Tranciato il cavo elettrico. Operai ancora al lavoro

Dovrebbe essere definitivamente ripristinato oggi il guasto alla linea elettrica provocato da una fucilata di un cacciatore a Foiano domenica scorsa. A riferire il cronoprogramma ci pensa Enel distribuzione che, dopo l’incidente che aveva lasciato al buio i cittadini della frazione di Ponte al Ramo (che si trova tra Foiano e Pozzo), si era messa subito al subito per cercare di arginare i disagi. Nell’arco di 4 ore aveva installato un gruppo elettrogeno con cui era stato riavviato il servizio elettrico nel tempo più rapido possibile.

Ora si passa al lavoro di ripristino post emergenza. Ieri è stato eseguito un ulteriore sopralluogo sul posto per predisporre il piano di lavoro che, data la complessità di esecuzione per la sostituzione del tratto di linea danneggiato e delle relative apparecchiature elettromeccaniche, richiederà un’interruzione programmata del servizio per oggi a partire dalle ore 13 con conclusione nel pomeriggio. "Grazie a bypass da linee di riserva – fa sapere Enel distribuzione - il fuori servizio temporaneo coinvolgerà gruppi ristretti di utenze comprese tra via Canonici, via Cunicchio, via Pozzuolo e limitrofe tra località Ponte al Ramo, Pozzo Moravia, Pontalto, Fonte Ripa, Crocefisso.

L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere anche rinviati".

Dopo quanto accaduto a Foiano Enel coglie l’occasione per alcune importanti raccomandazioni rivolte agli amanti della caccia in merito ai rischi connessi con l’avvio della stagione venatoria. L’episodio di Pozzo della Chiana, infatti, ripropone il tema dei pericoli legati all’attività in prossimità degli impianti di distribuzione dell’energia elettrica, che possono riguardare sia la salute degli stessi cacciatori sia il funzionamento degli impianti.

Tra i consigli c’è quello di non sparare in prossimità di linee elettriche; verificare la posizione delle linee elettriche e apparecchiature sul terreno in cui si spara, poiché in aree boschive gli impianti potrebbero non essere immediatamente visibili; prestare attenzione ai segnali di pericolo posti sugli impianti; non sparare agli uccelli che si posano sulle linee; se il danno dovesse provocare la caduta del conduttore non avvicinarsi assolutamente al cavo, in modo da evitare il minimo rischio di elettrocuzione.