Flame Parade con il botto. Tour in Germania e disco

Un 2024 che inizia con il botto per i Flame Parade. La band valdarnese inaugura il nuovo anno con un tour italiano e internazionale partito dalla Germania. Saliranno infatti sul palco dello Schokoladen di Berlino, ieri al Noch Besser Leben di Liepzig, oggi 5 gennaio al Goldkante di Bochum e il 6 gennaio al Rekorder di Dortmund. Poi torneranno di nuovo in Italia con molte date fra cui, quelle più importanti, il 12 gennaio a Roma, il 20 gennaio a Viareggio, il 17 febbraio a Pesaro, il 3 marzo a Pisa, il 5 aprile a Verona e il 12 aprile a Vigevano. Un calendario già fitto di appuntamenti per il gruppo folk composto da Marco Zampoli, Letizia Bonchi, Mattia Calosci, Francesco Agozzino e Damien Carlucci. Il 2023 è stato l’anno della grande affermazione per i Flame Parade, che hanno pubblicato il loro quarto disco "Cannibal Dreams", prodotto dalla cantautrice, producer e sound engineer Matilde Davoli e pubblicato dalla Materiali Sonori. Un viaggio tra surreale e concretezza, attraverso sonorità dream-pop e alternative. Al disco si sono aggiunti due singoli con i video realizzati da Pierfrancesco Bigazzi. Un progetto accolto con grandi consensi dal pubblico e dalla critica, che li ha confermati fra le band più interessanti e seguite della scena emergente europea.

La storia dei Flame Parade ha inizio nel 2012 in un antico casale toscano, dove la band dà forma alle prime sperimentazioni e affina il suo background folk. Nel 2015 pubblica il primo EP "Berlin", seguito nel 2016 da "A New Home". I primi lavori permettono alla band di esibirsi su oltre 100 palchi tra Italia ed Europa e di ricevere apprezzamenti da parte di pubblico e critica. Nel 2020 tornano con un nuovo album dal titolo "Cosmic Gathering". Un disco che perfeziona le atmosfere new folk, andando a mescolarsi a sonorità pop di respiro internazionale. L’inizio del tour italiano ed europeo riceve una brusca frenata a causa della pandemia, ma la band riesce comunque a salire sul palco di alcuni festival estivi, condividendolo con artisti come Zen Circus, La Rappresentante Di Lista, Lucio Corsi, Giovanni Truppi. Nell’autunno 2021 produce un nuovo EP intitolato "Echoes".