Fine settimana di solidarietà tra escursioni, musica e ricerca

Un weekend all’insegna della solidarietà con l’Associazione Glio.Ma. Il fine è sempre nobile e importante: il sostegno della ricerca sui tumori cerebrali. Si comincia sabato con un appuntamento di intrattenimento al Teatro Signorelli. Alle ore 21,15 sul palcoscenico salirà l’ormai noto e apprezzato gruppo "Medici e Musica" che proporrà lo spettacolo "Amore senza cuore".

Il gruppo formato da noti medici del territorio aretino uniti dalla passione per la musica, è stato protagonista pochi giorni fa di uno spettacolo analogo a Castiglion Fiorentino per raccogliere fondi per la Rsa Cosimo Serristori.

Questa volta, invece ha accolto con convinzione l’intento dell’associazione Glio.Ma unendo la ricerca scientifica a musica e parole. L’intero ricavato della serata sarà destinato a questo importante scopo. Il costo del biglietto è di 15€ a persona. Dalla musica allo sport.

Il giorno dopo, domenica 26 maggi, la solidarietà continua con una camminata che si svolgerà presso il Parco della Cerventosa.

Con il ritrovo previsto per le ore 10 presso il ristorante di Portole, questa camminata di circa 8 km è aperta a tutti coloro che desiderano partecipare attivamente al sostegno della ricerca. La partecipazione ha un costo di 10 euro a persona e al termine della passeggiata i partecipanti riceveranno un panino e dell’acqua. "Invitiamo tutti a unirsi a noi in questi due giorni di eventi significativi", commenta Claudia Calicchia (nella foto) presidente dell’associazione Glio.Ma. "Ogni contributo è prezioso e contribuisce a portare avanti una causa in cui crediamo fermamente, promuovendo allo stesso tempo la cultura e l’attività fisica nella splendida cornice di Cortona. Per maggiori dettagli e per prenotare la partecipazione ai due eventi potete visitare i nostri canali Instagram e Facebook e contattare direttamente l’Associazione Glio.Ma".

Questa realtà associativa è nata nel 2022 dopo la morte del giovanissimo carabiniere Marco Calicchia che in poco tempo è stato portato via dall’affetto della sua famiglia a causa di un glioblastoma, la forma più aggressiva di tumore al cervello. Già numerose le iniziative in questi anni per raccogliere fondi.

Alcuni di questi sono stati destinati all’acquisto di un videoendoscopico terapeutico per l’Istituto Carlo Besta di Milano il polo di eccellenza nel trattamento delle patologie neurologiche, neurochirurgiche, neurooncologie, delle malattie croniche e rare.

Laura Lucente