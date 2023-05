Fimer. Il Tribunale deciderà a giorni, ma si va verso la prosecuzione del concordato. Entra il fondo legato a McLaren

Arezzo, 03 maggio 2023 – Il 3 maggio sarà ricordato dai lavoratori Fimer, molto probabilmente, come la fine di un incubo che dura da un anno e mezzo. La proprietà ha accettato le proposte di McLaren, che a sua volta ha confermato il proprio interesse. La Generalfinance, che aveva consentito un ritorno a pieno regime delle attività produttive tramite l’apporto di nuova finanza per 45 milioni di euro, dopo aver sospeso la liquidità, è disposta a riaprire le linee di credito. Domani saranno accreditati gli stipendi e in Tribunale ad Arezzo, stamani, il Pm ha comunicato che con queste condizioni il concordato può andare avanti in continuità. Si riserverà una decisione nei prossimi giorni, ma la sensazione è che tutti i pezzi del puzzle stiano andando al loro posto.

Un bel sospiro di sollievo per i dipendenti dello stabilimento, che stamani ad Arezzo, insieme ai sindacati e al sindaco Sergio Chienni, hanno seguito tutte le fasi. “Nell’udienza di stamani McLaren ha confermato il suo impegno verso Fimer – ha aggiunto il sindaco Sergio Chienni – È il presupposto essenziale per un’espressione favorevole del tribunale, il cui responso è atteso nei prossimi giorni e per garantire la continuità aziendale. È un primo sospiro di sollievo dopo mesi di incertezze e sofferenze. Al destino di questa azienda è legato il presente e il futuro di 280 lavoratori e di tutto l’indotto. È la nostra gente e si è comportata sempre con onestà e grande dignità. Adesso c’è da mantenere alto il livello di attenzione perché nei prossimi mesi il percorso proceda nell’effettiva tutela delle persone coinvolte. Abbiamo assistito a troppe contraddizioni in questo anno e mezzo e per questo continueremo a presidiare e a sostenere i lavoratori”. Soddisfazione è stata espressa anche dalle organizzazioni sindacali che continueranno ovviamente a vigiliare.

“L’obiettivo di oggi era quello di dare una definitiva certezza al Tribunale che il progetto di ristrutturazione di Fimer sta proseguendo in maniera coerente con il piano”. Lo ha detto l’avvocato Marcello Catacchini, legale dell’azienda, questa mattina ad Arezzo. “Le turbolenze di questo ultimo mese – ha aggiunto – sono definitamente superate e riteniamo che dopo la decisione della proprietà e del Cda di accettare l’offerta McLaren, per la procedura si apra un percorso non facile, ma certamente fattibile e percorribile. C’è da aspettare la decisione del Tribunale, ma confidiamo che l’esito dell’udienza sia positiva”. L’avvocato Stefano Ambrosini ha poi annunciato che domani saranno pagati gli stipendi. Ieri sera, con un comunicato ufficiale, la Fimer ha annunciato che, “dopo intensa e proficua negoziazione, ha formalizzato l’accordo con l’investitore McLaren Applied/Greybull Capital”. La successiva assemblea dei soci, che si è tenuta il 1 maggio scorso, ha preso atto favorevolmente della scelta.