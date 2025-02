Fettunta ai bimbi: stop dalla Regione. La mozione Pd contro la linea dura

Due mozioni nello stesso giorno. Una respinta in Consiglio comunale la mozione delle opposizioni che chiedeva di superare la pratica del pane e olio per i bimbi morosi del servizio mensa. È stata invece approvata una risoluzione dei gruppi di maggioranza in cui si mette sul piatto la possibilità per le famiglie di ricorrere all’autorefezione in accordo con le istituzioni scolastiche. In questo caso Partito Democratico, Avanti Montevarchi-Europa Verde e Impegno Comune non hanno partecipato al voto. Bocciato anche l’emendamento "provocatorio" del capogruppo di Silvia Sindaco Giacomo Brandi che avrebbe resuscitato il vecchio regolamento del 1996. L’accesa discussione si è protratta per ore, in una seduta fiume del parlamentino locale. Le opposizioni sulle barricate e i gruppi di maggioranza a fare da scudo al primo cittadino. È proprio Silvia Chiassai, durante il dibattito, a scagliare fendenti sulla minoranza. "Perché per otto anni non abbiamo discusso di modificare il regolamento? - ha chiesto - Non vi siete preoccupati di questi bambini? Potevate portare proposte, che non sono mai arrivate. Chiedere alle scuole di valutare il pasto portato da casa per dare libertà di scelta totale ai genitori è la soluzione che propone la maggioranza". Per Chiassai la mozione della minoranza non si può votare, perché le proposte suggerite sono già presenti nell’attuale regolamento. "La vostra è solo polemica politica, perché dei . Atteso anche l’intervento dell’assessore Allegrucci, dopo i distinguo di Fratelli d’Italia. "Da parte della maggioranza c’è un’apertura. La risoluzione della maggioranza è un passo in avanti, anche se il pasto da casa emerse già nel 2017". Scintille in aula, con Fabio Camiciottoli che chiede le dimissioni dell’assessore all’istruzione Sandra Nocentini. I gruppi di minoranza giocano la carta del tavolo tra Comune, genitori e insegnanti per trovare soluzioni alternative, ma il dispositivo non passa. Nelle stesse ore il Consiglio regionale approvava una mozione presentata dal Pd contro la fettunta. "E’ sbagliato in linea di principio pensare di far pagare ai bambini la colpa dei propri genitori". Così il capogruppo dei dem a Palazzo del Pegaso Vincenzo Ceccarelli. "Capisco anche il disagio e la difficoltà del centrodestra - ha aggiunto – di fronte ad una decisione che mette in imbarazzo persino la parte politica che ha espresso questa sindaca. Un imbarazzo che si è potuto leggere bene nella totale assenza di contraddittorio in Consiglio".