Festival dell’educazione, presente la figlia di una vittima della mafia

"La responsabilità di essere maestri di vita" è il tema scelto per l’edizione d’esordio del Festival dell’Educazione in corso fino al 31 maggio a Montevarchi. Promosso dal Forum della Cooperazione e Pace del Valdarno, in collaborazione con il Comune e numerosi istituti scolastici e associazioni del territorio, si articola in seminari, tavole rotonde e workshop dedicati a ragazzi, genitori, insegnanti e formatori sui temi sociali e culturali di stretta attualità nella convinzione che educare rappresenti da sempre la sfida prioritaria per lo sviluppo e la prevenzione di comportamenti di ostacolo alla convivenza civile. Partito a marzo, il percorso ha proposto molte occasioni di dialogo e di confronto per condividere e recepire riflessioni e suggerimenti così da individuare progetti innovativi. Tra i momenti più attesi spicca quello fissato per il 22 aprile con Daniela Marcone, vicepresidente di Libera Contro le Mafie e referente nazionale dei familiari delle vittime innocenti della criminalità organizzata.

L’ospite di riguardo è la figlia di Francesco Marcone, direttore dell’Ufficio del Registro di Foggia, che per aver denunciato faccendieri e corrotti fu assassinato il 31 marzo 1995 nell’atrio di casa al rientro dal lavoro. Un evento tragico a cui Daniela ha risposto impegnandosi per salvaguardare il "diritto al ricordo" di chi è stato ucciso per mano mafiosa e promuovendo il sito vivi.libera.it che attraverso foto, audio, video e testimonianze rende la memoria veicolo di impegno e speranza. Due gli appuntamenti nella giornata montevarchina: alle 11.30 racconterà la sua esperienza agli studenti dell’Isis Benedetto Varchi insieme a suor Letizia Dei della Fraternità della Visitazione e responsabile del settore formazione e scuola di Libera Valdarno che presenterà il progetto "Valdarno-Valdisieve E!state Liberi! 2023". Nel pomeriggio, alle 17, all’Auditorium Comunale si terrà l’incontro con la cittadinanza a cui interverranno Pierluigi Ermini, referente del Coordinamento valdarnese e i rappresentanti del Presidio "Giovanni Spampinato" e del municipio.