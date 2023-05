Festival del libro Bibbiena in vetrina Arriva Mencarelli

Si conclude con un incontro speciale il fortunato format del Festival del Libro di Bibbiena, arriva in Casentino lo scrittore e poeta Daniele Mencarelli, autore di Tutto chiede salvezza. Lo splendido romanzo che ha vinto, tra gli altri, il Premio Strega Giovani 2020 ed è arrivato tra i finalisti del Premio Strega 2020. Dall’opera, il regista Francesco Bruni ha tratto una serie televisiva, trasmessa poi su Netflix in 7 puntate, con Federico Cesari nei panni del protagonista. L’incontro si terrà domani al Teatro Dovizi alle 10,30. Daniele Mencarelli è poeta e scrittore tra i più letti anche dai giovani, ha avuto una giovinezza complessa e dolorosa. Dal suo tormento, decide di riscattarsi anche grazie alle persone che incontra. Scrive poesie, che appaiono sulla rivista “ClanDestino”. Ma soprattutto, cerca rifugio nel lavoro ed entra in una cooperativa legata all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù. Gli viene dato l’incarico di pulire i bagni, ma Daniele non si scoraggia. Per lui, ben presto l’esperienza al Bambin Gesù diventa l’inizio di un viaggio in una sofferenza indicibile, quella dei piccoli malati e delle loro famiglie. Daniele decide di mettere in parole questa esperienza, e parla di questo suo desiderio con il Presidente del Bambin Gesù, che gli offre la possibilità di scrivere un libro da regalare ai dipendenti. Nasce così la commovente raccolta di poesie “Bambino Gesù, Ospedale Pediatrico” (2001). Grazie ai toccanti versi di questo volume, per Mencarelli, arriva la grande occasione. Eleonora Andreatta, capo di Rai fiction, legge le poesie e gli propone di collaborare come lettore di copioni.

Nel 2018, la pubblicazione del romanzo “La casa degli sguardi”, primo di una trilogia autobiografica che racconta di come immergersi nel dolore degli altri lo abbia strappato all’alcolismo. Dopo “Tempo circolare (poesie 2019-1997)” (2019), raccolta di tutte le poesie dell’autore, nel 2020 Mencarelli torna alla prosa con il secondo romanzo della trilogia autobiografica, “Tutto chiede salvezza”. Il protagonista dell’opera è Daniele, ovvero l’autore a vent’anni che, sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, si trova a dover trascorrere una settimana in un reparto di psichiatria, aspettandosi di vivere un incubo.