Festa e maschere per i più piccoli. Due eventi tra cultura e allegria

di Sofia ZuppaCORTONACortona si prepara a vivere il Carnevale con una serie di eventi pensati per i più piccoli. Dopo le prime feste organizzate dalle proloco di Pietraia e Camucia, il calendario si arricchisce con numerosi appuntamenti in vista del gran finale previsto per il martedì grasso.

Si parte oggi con un doppio appuntamento. Nel centro storico di Cortona, tra il MAEC e Piazza Signorelli, alle 16, una speciale visita guidata alle sale Severini permetterà ai bambini di scoprire i costumi storici di Arlecchino e Pulcinella. A seguire, in Piazza Signorelli, spazio al truccabimbi e all’animazione. A Terontola, sempre alle 16:00, festa al Centro Sociale con tanto di giochi e merende. Evento che culminerà con una cena di beneficenza in favore del Calcit Valdichiana con musica dal vivo. Il Calcit Valdichiana sarà protagonista anche sabato 1 marzo con un altro evento imperdibile: alle 16 il Teatro Signorelli ospiterà la tradizionale sfilata delle mascherine.

Anche a Mercatale si susseguono gli appuntamenti carnevaleschi, organizzati dalla Proloco Val di Pierle. Sabato 1 marzo, nella sala polivalente, si terrà il veglione a partire dalle 20, mentre il giorno seguente sfileranno i carri, animando le strade del paese. A Terontola, sempre domenica 2 marzo, torna il tradizionale "Carnevale dei ragazzi" che, a partire dalle 15, ospiterà alla Casa di Paese un pomeriggio di festa tra balli, coriandoli e dolci tipici.

L’evento conclusivo, giovedì 4 marzo, si terrà invece in piazza Sergardi a Camucia, organizzato dalla Proloco di Camucia. Il centro della città verrà animato da una grande festa in maschera per tutti i bambini: "Ci saranno giochi e gonfiabili per i bambini. Merende e aperitivi per tutti, organizzati dalla Misericordia e dall’Associazione Cautha. Anche altri locali adiacenti alla piazza saranno coinvolti nella preparazione di cibo e bevande per i partecipanti", spiega il presidente della Proloco Camucia Enrico Tiezzi, che si dice fiducioso: "Il tempo, stavolta, sembra essere dalla nostra parte. Ci aspettiamo dunque un gran numero di persone".

La Proloco Camucia, ricorda Tiezzi, è nata solo a settembre 2024, ma ha già portato sul territorio numerosi eventi, promuovendo le eccellenze locali. L’appuntamento è fissato per le ore 15:30 e l’evento durerà fino alle 18, per trascorrere un pomeriggio all’insegna dell’allegria.