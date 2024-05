Festa del Colombaccio, gita in canoa e mercatino delle idee e dell’ingegno nella domenica del Mercato europeo

Arezzo, 16 maggio 2024 – In occasione del Mercato europeo, la celebre kermesse itinerante di operatori stranieri commerciali e di somministrazione su aree pubbliche organizzata da Confesercenti Arezzo, che da giovedì 16 maggio a domenica 19 maggio vedrà 36 operatori presenti in viale Diaz, la Pro Loco di San Giovanni Valdarno ha organizzato una serie di iniziative per domenica 19 maggio fra sport, artigianato e intrattenimento.

In corso Italia, dalle 8 della mattina saranno allestiti i banchi del “Mercatino delle idee – opere del proprio ingegno, collezionismo e vintage” che arricchiranno il centro storico con prodotti particolari e ricercati. Nel pomeriggio, su iniziativa del Centro commerciale naturale, anche i negozi e le attività del centro resteranno aperti.

Nel parco attrezzato in Lungarno Sette fratelli Cervi, dalle 8 alle 20, si svolgerà anche la terza edizione della Festa del colombaccio. La giornata, dedicata agli appassionati di arte venatoria di tutta la Regione e non solo, è promossa dal Coordinamento Colombaccio Italia.

Sarà allestita una piccola fiera con circa 15 operatori tra espositori e operatori commerciali: troveranno spazio i piccoli animali da cortile, l’abbigliamento venatorio e le specialità culinarie della zona. Sempre domenica 19 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 in Lungarno 7 Fratelli Cervi La Pro Loco, in collaborazione con l’associazione Rugiada, organizza le gite in canoa per far provare a chiunque lo desideri l’ebbrezza di navigare sul fiume Arno.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, basta prenotarsi chiamando il numero 0559126268 o scrivendo una mail a [email protected]. “Il nostro obiettivo – le parole del presidente della Pro Loco Massimo Pellegrini – è quello di creare un collegamento fra viale Diaz, dove si svolge il Mercato europeo, corso Italia e il Lungarno per dare modo alle persone che decidano di passare una domenica a San Giovanni Valdarno di conoscere i vari aspetti e le tante particolarità della nostra splendida città”.