Ferretti (Fdi Cortona): rilanciare il nostro partito e sostegno a Meoni per il ballottaggio

Arezzo, 19 giugno 2024 – Luigi Ferretti, nominato da poche ore commissario del Circolo Fratelli d’Italia Giorgio Almirante a Cortona e coordinatore Fratelli d’Italia Valdichiana, traccia la linea del suo mandato, ricevuto dal direttivo provinciale del partito.

“Come commissario ho il compito di traghettare il Circolo di Cortona verso un nuovo assetto che sceglieranno gli iscritti, un compito impegnativo ma che rappresenta per me una sfida importante e che ho raccolto con entusiasmo. Gli obiettivi di breve termine sono principalmente due; il primo è sicuramente rilanciare l’attività del Circolo di Cortona aprendoci ai contributi di tutti, diventando attrattivi e inclusivi nel rispetto delle singole idee.

Le recenti elezioni amministrative ci hanno insegnato che dobbiamo aprirci a esperienze diverse, prediligendo da un lato competenza e professionalità e dall’altro un legame più stretto con le istanze dei cittadini.

Il secondo è fare il possibile per impedire alla sinistra di vincere a Cortona. Riconfermare al centrodestra un Comune tra i più importanti e significativi della provincia di Arezzo, per farlo è vitale che ogni elettore che ha dato fiducia al progetto unitario del centrodestra a Cortona torni a votare e scelga Luciano Meoni, per dire ancora una volta SI a una amministrazione che saprà migliorarsi e a cui Fratelli d’Italia darà il proprio contributo nell’esclusivo interesse dei cittadini”.