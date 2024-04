Federico Gili presenta "Cantabile" a Pieve Classica

Questa sera torna al teatro Comunale Papini di Pieve Santo Stefano alle 21.15 Pieve Classica con il penultimo appuntamento della stagione 2024. Sarà la volta di una delle serate più attese e interessanti del cartellone, che prevede sul prestigioso palco pievano la fisarmonica di Federico Gili, giovane musicista e compositore umbro che Richard Galliano ha incoronato "miglior talento della nuova generazione". Federico Gili si presenta con lo spettacolo "Cantabile", titolo oltreché del recital anche di un Cd "solo", porterà al pubblico del Papini di Pieve un programma di grande godibilità in cui alternerà proprie composizioni (Aria, Choro pra Manuel, Richard, I remember Frank, Novembre, Chorinho pra Ila) a celebri brani quali With a Song in My Heart di Richard Rodgers e Almeno tu nell’universo di Bruno Lauzi. Gili si è diplomato in "Fisarmonica classica" con il massimo dei voti al conservatorio "Luigi Cherubini" di Firenze e ha conseguito la laurea in "Didattica della Musica" con il massimo dei voti e lode al conservatorio "Arrigo Boito" di Parma. Ha vinto il Premio Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo nel 2018 per la categoria "Musica Jazz" con il progetto "AccorDuo", insieme al fisarmonicista Matteo Marinelli. Sarà accompagnato sul palco da Pietro Paris al Basso e da Lorenzo Brilli alla Batteria. Ingresso libero.