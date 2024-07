Federazione delle Asl. D’Urso confermato al vertice per tre anni

Il direttore generale dell’Asl Antonio D’Urso (nella foto), è stato riconfermato vice presidente nazionale della Federazione delle aziende sanitarie e ospedaliere per il prossimo triennio. "Oggi il sistema sanitario sta vivendo una forte sfida, protesa verso la definizione di nuovi modelli organizzativi, nuovi bisogni e opportunità anche grazie ai fondi del Pnee – Ed è in questo contesto di forte innovazione che le aziende sanitarie si stanno orientando per offrire risposte sempre più mirate" sottolinea D’Urso.