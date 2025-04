Farmacia comunale, il "debutto" a Camucia

Nuova farmacia comunale, ampliamento della biblioteca e nuovi servizi una volta completati i lavori di costruzione dell’asilo nido. Sono queste le novità previste a Camucia e annunciate dal sindaco Luciano Meoni. Servizi, che "miglioreranno l’offerta per la cittadinanza e contribuiranno alla riqualificazione complessiva del centro abitato", conferma il rimo cittadino.

Dopo la conclusione della procedura pubblica per l’individuazione di nuovi locali idonei ad ospitare la Farmacia comunale, è stato selezionato un nuovo fondo commerciale con una superficie più ampia dell’attuale che permetterà di aumentare le potenzialità dei servizi erogati e avrà una migliore accessibilità per tutti gli utenti. Previsto un investimento di 200 mila euro. "L’Amministrazione comunale – spiega ancora Meoni - è pronta ad investire risorse per la riqualificazione dei servizi pubblici presenti a Camucia. Partiamo dalla farmacia di via Sandrelli che troverà una nuova sede e più grande sempre in questa strada. Il progetto permetterà di ottenere un ambiente più accogliente, più accessibile e in grado di offrire maggiori servizi, oltre che di migliorare il lavoro dei nostri farmacisti".

Lo spostamento della farmacia libererà alcuni spazi permettendo così di allargare la vicina biblioteca comunale proprio adiacente. "Quello che faremo per la Farmacia comunale avrà effetti positivi diretti e indiretti anche per gli altri servizi pubblici presenti a Camucia. Penso alla biblioteca comunale che potrà essere ampliata e oggetto di un restyling per metterla al passo con i tempi, quindi in grado di diventare punto di attrazione anche per i giovani, luogo di cultura e di studio per i nostri ragazzi".

Intanto vanno avanti nella frazione i lavori per la costruzione del nuovo asilo nido in via di Murata. 2,7 milioni di euro il costo complessivo dell’intervento coperto per 2,4 milioni da un finanziamento del Pnrr a cui si aggiunge un ulteriore contributo comunale di 300mila euro, utile a coprire la crescita dei costi dei materiali. Meoni conferma che alla conclusione della realizzazione della nuovo nido d’infanzia per i servizi pubblici di Camucia l’amministrazione sono in arrivo ulteriori novità. "Il nuovo asilo permetterà di liberare la sede di via XXV Aprile - prosegue il sindaco - e quindi potremmo pensare ad un nuovo utilizzo di questa struttura che è ubicata in un parco e che quindi si presta per attività ricreative e sociali dedicate agli anziani".