Ex Macelli, c’è il vincolo storico. Ecco il quadro dei lavori in corso alla nuova sede dei vigili urbani

Sono in corso i lavori agli ex Macelli di Castiglion Fiorentino: là, a due passi dal centro storico sorgerà la nuova stazione della polizia municipale castiglionese ma anche una sala polivalente con tanto di biblioteca digitale. Un intervento finanziato con il Pnrr per 1,7 milioni di euro a cui si devono aggiungere 200mila euro stanziati dal Ministero dell’Interno e altrettanti a carico del municpio castiglionese. Nei mesi scorsi, dopo il reinserimento del vincolo storico e paesaggistico alla struttura, è partito il primo stralcio del progetto che altrimenti sarebbe dovuto sottostare ad altri vincoli architettonici: diciamo "canoni moderni" difficili da soddisfare per un edificio così storico. "Anche su questo immobile abbiamo constatato situazioni discutibili e anomale che, nostro malgrado, hanno complicato l’iter autorizzativo", spiega il vice sindaco Milighetti. "E’ sconcertante che l’intero immobile realizzato nel XIX secolo a ridosso delle cosiddette Mura Pisane del XIII secolo sia stato dichiarato dagli organi competenti come bene che non presenta interesse artistico, storico, archeologico", aggiunge l’assessore ai lavori pubblici. "Riteniamo che tale revoca era dovuta per il rispetto del bene che risulta indispensabile per garantire la storicità e il nostro passato.

Adesso siamo certi di poter procedere in maniera spedita verso la riqualificazione di questa importante area che sarà sempre più strategica anche a sostegno dell’intero centro storico" conclude Milighetti. L’obiettivo dell’amministrazione è utilizzare e riqualificare quegli spazi ritenuti fondamentali per il sostegno e lo sviluppo del centro storico vista anche la collocazione strategica tra il paese, il parco dei pini e il parcheggio di Piazza Garibaldi: la zona dove si sviluppa il tram tram a CAstiglioni che potrebbe dare anche un input ai negozi storici del corso.

Oltre al nuovo quartier generale dei vigili urbani troveranno sede nel nuovo spazio una nuova area di socializzazione che proporrà ai visitatori una sorta ufficio per il coworking ma anche una saa espositiva da utilizzare per mostre o presentazione. E non finisce qui. Potrebbe potrebbe esserci anche un’altra grande novità: sì, perché l’amministrazione sta dialogando con la soprintendenza per avere anche parere favore riguardo la fruibilità della torretta dei locali, adiacente alle mura pisane. L’idea? Uno spazio di belvedere nel centro storico sopra piazzale Garibaldi. Ma ancora rimane un progetto fermo sulla carta.