Esulta solo la Pro Patria . La Pergolettese cede 1-0

CREMA (Cremona)

Seconda sconfitta consecutiva per la Pergolettese che ieri sera nell’anticipo è stata superata di misura allo stadio Voltini dalla Pro Patria in uno dei tanti derby lombardi in programma in questo girone A di lega pro molto combattuto e equilibrato. Una serata importante oltre il lato calcistico perché ha visto il ritorno in panchina di mister Matteo Abbate dopo il malore accusato domenica scorsa allo stadio Menti di Vicenza. La formazione cremasca non è stata brillante come in altre occasioni e ha faticato a costruire azioni pericolose. Ottima prova invece per la squadra del tecnico Colombo che ha messo in mostra una buona condizione fisica abbinata a un gioco piacevole,ingredienti che hanno permesso di sbancare lo stadio di Crema. Pergo e Pro Patria dopo le gare di coppa Italia in programma martedì torneranno in campo domenica prossima per affrontare rispettivamente Fiorenzuola e Padova.

La cronaca della partita. Al 14’Pro Patria in vantaggio, perfetto assist di Bertoni per Stanzani che batte inesorabilmente Soncin. Al 22’ gran conclusione da fuori area di Bariti,la sfera sfiora l’incrocio dei pali. Al 29’locali vicini al pareggio con un diagonale di Aucelli,la palla esce di poco. Al 10’della ripresa bel tiro di Piccinini ma Rovida è attento e non si lascia sorprendere. Al 18’Pergolettese pericolosa con una punizione dal limite di Mazzarani,il pallone sfiora il palo alla sinistra dell’estremo difensore bustocco. Al 25’ Pro Patria vicina al raddoppio con un tiro di Stanzani che sorvola di poco l’incrocio dei pali. Non succede più nulla fino al triplice fischio finale.