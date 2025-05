Estra, il bilancio consolidato veleggia sopra quota un miliardo

Il cda di Estra spa ha approvato il bilancio consolidato 2024 con ricavi totali a circa 1,2 miliardi di euro in linea col 2023, Ebitda a 165,3 milioni (+16%), utile netto a 43,6 milioni (+55% rispetto ai 28,1 milioni del 2023). I risultati mostrano un miglioramento in tutte le aree di business ma la crescita risulta trainata in particolare dall’area Mercato Energia nella vendita gas ed energia elettrica. Risultati che hanno compensato la conclusione dei lavori di efficienza energetica (superbonus 110%) che avevano caratterizzato l’esercizio precedente. È proseguito il progetto di integrazione con Alia spa per la creazione della Multiutility Toscana. Il risultato operativo netto (Ebit) è di 85,1 milioni, +22% rispetto ai 69,6 milioni del 2023. Il patrimonio netto al 31 dicembre 2024 ammonta a 457,3 milioni, in crescita rispetto ai 437,7 milioni al 31 dicembre 2023. L’indebitamento finanziario netto è di 456 milioni (in aumento rispetto all’esercizio precedente 2023 quando era di 447,3 milioni) per effetto di flussi finanziari dell’attività operativa che, anche grazie alla riduzione del capitale circolante netto. "Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati ottenuti nel 2024 - dichiara Francesco Macrì, presidente di Estra spa (in foto) - dopo la ripresa di un trend di crescita nello scorso esercizio, quest’anno siamo riusciti a consolidare i ricavi e ad aumentare ulteriormente la marginalità, creando valore per gli azionisti e di conseguenza per i nostri territori. Nei prossimi mesi proseguiremo nell’impegno volto a portare a termine il processo di formazione di una nuova Multiutility, in grado di guidare il processo di transizione energetica attraverso l’inclusione di tutti i vettori a disposizione, sempre con l’obiettivo di mettere al centro i bisogni delle nostre comunità".