"Estate al Borgo" con tante sorprese. Ma manca l’annuncio dell’ospite clou

di Claudio Roselli

Arte in luglio, musica in agosto, poi arriverà settembre per le rievocazioni storiche: il calendario di "Estate al Borgo" 2024 è sostanzioso anche quest’anno; ieri mattina – presenti l’assessore Francesca Mercati e la dottoressa Silvia Veri, responsabile del settore cultura, manifestazioni ed eventi – è stato presentato a Palazzo delle Laudi e si ferma al 31 agosto per precisa scelta, dal momento che le Feste del Palio della Balestra avranno una parentesi a parte. Tanta l’attesa per l’appuntamento qualificante degli ultimi anni: "Berta Music Festival", in programma da venerdì 23 a lunedì 26 agosto. Lo scorso anno arrivò a la Pfm e stavolta? "Vi possiamo anticipare ‘Canzonissima’, ma non ancora i personaggi che porteremo. Lo faremo a tempo debito, ma tranquilli: sarà un’edizione ancor più qualificata, che porterà volti conosciutissimi in città", ha detto Giuseppe Carbonaro, presidente de "I Citti del Fare", realtà organizzatrice del festival.

"Con un programma che spazia dall’arte alla musica, dalla cultura allo sport – ha detto l’assessore Mercati – il Borgo è pronto ad accogliere cittadini e visitatori per vivere insieme un’estate indimenticabile. L’estate a sarà caratterizzata da una serie di manifestazioni pensate per soddisfare i gusti di tutti. Tra gli appuntamenti più attesi: concerti e spettacoli teatrali, con artisti di fama nazionale e internazionale che si esibiranno in concerti all’aperto e spettacoli teatrali nelle suggestive piazze della città; festival di Arte e Cultura con mostre, conferenze e workshop che vedranno la partecipazione di importanti esponenti del panorama artistico; eventi sportivi con gare e tornei dove si esibiranno atleti di diverse discipline, per promuovere lo sport e la salute; sagre e manifestazioni enogastronomiche, un autentico viaggio, al centro e nelle frazioni, tra i sapori del nostro territorio con degustazioni di prodotti tipici, sagre e cene all’aperto; attività per bambini e famiglie arricchiti da spettacoli e giochi pensati per i più piccoli e per le famiglie, per trascorrere momenti di svago e divertimento".

Si dice Borgo includendo anche le frazioni, coinvolte a pieno titolo (peraltro, in questi giorni si svolge la "Festa ‘n Santa Fiora") e dopo un giugno di stampo anche "pucciniano", visto il centenario della morte del grande musicista, in luglio riecco "Kilowatt Festival" per intero a (dal 12 al 20) e il "Cinema Sotto le Stelle", prima di un agosto che si aprirà subito con il ritorno di "Borgo Jazz" e del già ricordato "Berta Music Festival". Al proposito, l’amministrazione comunale ringrazia tutte le associazioni, i volontari e i partner che hanno contribuito alla realizzazione del programma, il cui successo è frutto di una collaborazione sinergica e dell’impegno condiviso.