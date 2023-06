Estate a Montevarchi, Musica, Arte, Teatro e tanto altro in programma!

Musica, arte, teatro, presentazione di libri e tanto altro: un ampio cartellone di eventi accompagnerà l’estate di Montevarchi. Da piazza Varchi a via dei Musei, da piazza Vittorio Veneto all’Anfiteatro della Ginestra passando per piazza Marchesi, villa Masini, Levane e Moncioni: tanti i luoghi che saranno animati dagli eventi in programma tutti da vivere. Piazza Varchi farà da cornice alla commedia brillante "La speranza è l’ultima a morire" a cura della Compagnia N’Icche Posso venerdì 30 giugno alle 21 Giovedì 29 giugno dalle 19 via dei Musei sarà protagonista de "La notte dei tesori", con aperitivo e visita ai musei cittadini Museo d’Arte Sacra, Museo Paleontologico e Cassero.