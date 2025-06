Estate 2025 a misura di famiglia: Foiano potenzia i servizi per l'infanzia

Arezzo, 3 giugno 2025 – L'Amministrazione Comunale di Foiano della Chiana presenta con orgoglio le iniziative pensate per l'estate 2025, con l'obiettivo di offrire un supporto concreto alle famiglie e garantire ai bambini un'estate serena e ricca di opportunità educative e ricreative.

"Abbiamo lavorato con determinazione per garantire servizi di qualità alle famiglie di Foiano della Chiana – dichiara il Sindaco Jacopo Franci –. In primo luogo, sono felice di comunicare che tutte le domande di iscrizione ai nidi d’infanzia del comune sono state accolte: nessuno è rimasto fuori.

Un risultato significativo che testimonia l'impegno dell'Amministrazione nel garantire l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia. Grazie a un'attenta pianificazione e all'ottimizzazione delle risorse, oltre 60 bambini potranno frequentare i nidi comunali.

L'accoglimento di tutte le domande di iscrizione e l'ampliamento dei servizi estivi rappresentano un passo importante verso una comunità più inclusiva e attenta ai bisogni dei cittadini. Continueremo su questa strada, convinti che investire nell'infanzia significhi costruire un futuro migliore per tutti.

La seconda novità l’abbiamo chiamata “Pacchetto Estate 2025”, un progetto che introduce e potenzia i servizi per i bambini nel periodo estivo. Abbiamo previsto l’estensione dell'orario dei nidi e delle scuole dell'infanzia: in questo caso, i servizi educativi saranno attivi, come avviene da anni, anche nel mese di luglio, ma con orari ampliati per venire incontro alle esigenze lavorative delle famiglie.

In ultimo, grazie alla collaborazione con associazioni e privati, l'offerta dei centri estivi è stata potenziata e il contributo comunale sarà esteso per tutta l'estate, da giugno a settembre, offrendo un sostegno concreto e continuativo. Queste azioni non sono semplici misure organizzative – conclude il Sindaco Franci – ma un modo per dire alle famiglie: non siete sole.

Foiano c’è, ascolta e risponde. Lo facciamo con servizi, con risorse, con attenzione. Crediamo che una comunità solida si costruisca partendo dai più piccoli e restando vicini a chi ogni giorno cresce e educa i cittadini di domani."