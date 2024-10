Entusiasmo Iaiunese: "Dopo il primo gol ora voglio il derby"

Alla vigilia del derby tra Montevarchi e Terranuova Traiana, parla l’uomo partita che è stato in grado di portare in dote al club di piazza Coralli tre punti preziosi, strappandoli al blasonato Grosseto. Christian Iaiunese è arrivato nella città di Poggio questa estate, in prestito dal Figline. 18 anni compiuti a maggio, ha debuttato due stagioni fa in prima squadra e nel passato campionato di Serie D ha raccolto 10 presenze in gialloblu, 2 delle quali dall’inizio, e un assist vincente nella gara pareggiata 2-2 in casa alla penultima con i Mobilieri Ponsacco. "Quella di domenica scorsa è stata una bella vittoria - ha affermato l’attaccante biancorosso - condita dal mio primo gol in serie D. È stato soprattutto un bel risultato di tutta la squadra, se consideriamo il fatto che il successo è arrivato in rimonta. Da perdere 2-0 a vincere 3-2 significa essere un gruppo capace di reagire".

La rosa di Becattini, forte di cinque risultati utili consecutivi, è pronta a scendere in campo al Brilli Peri nell’emozionante anticipo di domani contro i vicini di casa dell’Aquila. "Ci stiamo preparando come al solito - ha spiegato Iaiunese - Vedremo cosa saremo in grado di fare: da parte nostra entreremo in campo per dare il massimo".

Francesco Tozzi